Comuna FENOMEN. Florești DEPĂȘEȘTE bugetul din 2024 în ciuda tăierilor de la Guvern

În acest an, comuna Florești beneficiază de un buget de peste 221 de milioane de lei. „Mai mult de jumătate din buget este direcționat către investiții”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Bugetul comunei Florești în 2025 înregistrează o creștere ușoară față de bugetul general aferent anului trecut, iar potrivit primarului Bogdan Pivariu, cea mai mare parte din bani vor fi alocați pentru investiții.

De altfel, cei mai mulți bani pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale vor fi asigurați de finanțarea europeană.

67% din bugetul de investiții, din bani europeni

Proiectul de buget pentru anul 2025 al comunei Florești a fost publicat în consultare publică. În acest an, comuna mizează pe 221 de milioane de lei.

„În bugetul de anul acesta, care este pus deja în consultare publică, avem 67% din bugetul de investiții reprezentat de fonduri nerambursabile, respectiv peste 76 de milioane de lei. Sumă care va crește, pentru că așteptăm să semnăm noi contracte de finanțare aferente altor proiecte pe care le-am depus și sunt în consultare în acest moment”, a anunțat, joi, Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, în cadrul unei intervenții radio locale.

„Cu toate că am primit mai puțini bani decât în anii trecuți de la bugetul național, să știți că am depășit puțin bugetul de anul trecut și cu ajutorul fondurilor nerambursabile am reușit din nou să avem un buget generos în ceea ce privește investițiile”, a explicat primarul Bogdan Pivariu.

Astfel, bugetul total al comunei este de peste 221 milioane de lei, iar la capitolul investiții merg aproximativ 52%, respectiv peste 114 milioane lei.

Creșterea bugetului de funcționare este explicat prin fondurile necesare alocate din bugetul local astfel încât unitățile de învățământ să poată funcționa.

„A crescut partea de funcționare, pentru că în urma multiplelor proiecte, ca un obiectiv care a fost finalizat să poată funcționa, este nevoie de alocarea de bani de la buget. Spre exemplu, o grădiniță nouă deschisă are nevoie de bani de la bugetul local pentru a funcționa. Cu toate astea am reușit să avem mai mult de jumătate din buget direcționat către investiții”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Peste 50 de milioane de lei pentru investițiile în educație

Floreștiul este printre primele comune din țară la atragerea de fonduri europene. În acest an, 54 de milioane de lei din bugetul de investiții vor merge către proiectele educaționale.

„De patru ani, suntem printre primii la atragerea de fonduri europene, raportat la UAT-urile care sunt de mărimea noastră. Sunt multe proiecte finanțate pe fondurile europene, inclusiv grădinițe, școli, proiecte mari de infrastructură.

Este o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea comunității. Din bugetul de investiții, aproape 54 de milioane de lei merg în investiții în educație”, a explicat primarului Floreștiului, Bogdan Pivariu.

Proiectul de buget al comunei Florești pentru 2025 se află în consultare publică până în data de 10 martie. Ulterior, proiectul va fi supus dezbaterii și votului în Consiliul Local.

