Creșterea susținută a centrelor de date din India (P)

Expansiunea economică a Indiei a fost consolidată de o creștere semnificativă a adoptării tehnologiei digitale în toate industriile, ceea ce a dus la o creștere substanțială a consumului de date.

Sursa foto: Ambasada Indiei

Declanșarea economică actuală demonstrează dependența crescândă a companiilor de soluțiile virtuale și, prin urmare, apare necesitatea unor centre de date puternice. Această nevoie de date va continua să crească în viitor, determinând astfel progrese în starea actuală a infrastructurii de date, prin care aceasta trebuie să răspundă preocupărilor legate de securitate, scalare și performanță ridicate de noile sarcini de lucru de astăzi.

Prezentare generală a centrelor de date din India

Industria centrelor de date a cunoscut o expansiune semnificativă atât în economiile avansate, cât și în cele în curs de dezvoltare. Acest lucru se datorează dorinței tot mai mari a întreprinderilor de a investi în noi infrastructuri de stocare și implementare a datelor. Sectorul centrelor de date din India înregistrează o creștere robustă în era digitalizării. Națiunea este situată strategic pentru a deveni epicentrul mondial al centrelor de date, în special al celor specializate în cloud computing, cu o traiectorie promițătoare pentru extinderea viitoare.

Conform raportului Cushman & Wakefield, capacitatea actuală a centrelor de date din India în primele șapte orașe este de 977 MW. Privind în perspectivă, se preconizează că capacitatea centrelor de date din India va înregistra o creștere considerabilă. Se estimează că, până în 2028, capacitatea actuală în curs de construcție va ajunge la 1,03 GW.În plus, există planuri pentru extinderea suplimentară a capacității cu 1,29 GW, ceea ce va duce capacitatea totală proiectată a centrelor de date din India la 3,29 GW până în 2028.

Sursă: imarcgroup

Se estimează că valoarea pieței centrelor de date din India va crește de la 4,5 miliarde USD în 2023 la 11,6 miliarde USD până în 2032, cu un CAGR de 10,98%.

Principalii jucători de pe piața indiană a centrelor de date sunt:

- CTRLS Datacentres Ltd.

- Arshiya Limited.

- NTT Global Data Centres & Cloud Infrastructure India Private Limited

- Sify Technologies Limited.

- Cisco Systems India Pvt. Ltd

- Microsoft Corporation

- Reliance Communications Ltd. (Reliance Datacentre)

Factorii care determină creșterea centrelor de date în India

Mandatul RBI de stocare a datelor financiare în India

Sectorul financiar a devenit din ce în ce mai dependent de soluțiile digitale, de la serviciile bancare online la tranzacționarea algoritmică. Această transformare digitală a necesitat stocarea sigură și fiabilă a datelor, făcând din centrele de date o componentă integrantă a infrastructurii lor.

În 2018, Reserve Bank of India (RBI) a impus stocarea datelor financiare în India. Acest regulament garantează că datele financiare sensibile sunt stocate în siguranță și prelucrate la nivel local, ducând la creșterea investițiilor și a dezvoltării infrastructurii centrelor de date din India.

Creșterea digitalizării și a penetrării internetului

La începutul CY24, India avea o bază de utilizatori de internet de 751,5 milioane, reprezentând o rată de penetrare a internetului de 52,4%. Dependența tot mai mare de internetul mobil, India fiind unul dintre liderii mondiali în acest domeniu, a evidențiat și mai mult nevoia de capacități eficiente de prelucrare și stocare a datelor. Această tendință a dus la o extindere remarcabilă a rețelelor de centre de date în țară.

Inițiative și politici guvernamentale care promovează dezvoltarea centrelor de date

Rolul crucial al guvernului în stabilirea unor reglementări clare și a unor politici de susținere a creat un mediu stabil și atractiv pentru investitori și operatori. Acest lucru, la rândul său, cultivă un sentiment de siguranță în cadrul pieței, atrăgând investiții și stimulând crearea de infrastructuri de centre de date de ultimă generație.

Unele dintre aceste scheme sunt următoarele:

Schema de stimulare a centrelor de date (DCIS)

Politica privind centrele de date propune formularea unui sistem de stimulare a centrelor de date (DCIS), care va specifica, printre altele, stimulente fiscale și nefiscale pentru ca întreprinderile să utilizeze echipamente naționale legate de servere, stocare, telecomunicații, dispozitive de rețea, echipamente electrice, de răcire etc.

Zone economice pentru centre de date (DCEZ)

India intenționează să înființeze patru zone economice pentru centre de date (DCEZ) în țară, astfel încât centrele de date situate în aceste zone să poată beneficia de unele stimulente suplimentare.

Creșterea serviciilor de cloud computing și a cererii pentru stocarea datelor

Furnizorii de servicii cloud reprezintă un factor crucial care alimentează cererea de centre de date. Pe măsură ce organizațiile de toate dimensiunile trec la platforme bazate pe cloud pentru aplicații și stocarea datelor, imperativul unor centre de date bine echipate pentru a găzdui și supraveghea acest depozit de informații în continuă expansiune a devenit din ce în ce mai critic.

Provocări și inovații

Provocările legate de infrastructură

Pentru a face față cererii tot mai mari de centre de date cauzate de integrarea inteligenței artificiale în toate sectoarele, operatorii de centre de date investesc masiv în noi infrastructuri. Investițiile includ construirea de noi facilități, modernizarea celor existente și adoptarea de tehnologii avansate de răcire și gestionare a energiei. De exemplu, utilizarea sistemelor de răcire cu lichid a contribuit la atenuarea problemelor legate de creșterea consumului de energie în cadrul proiectării centrelor de date.

Consumul de energie și problemele legate de durabilitate

Necesitatea unui consum mare de energie face dificilă pentru multe centre de date deja existente susținerea operațiunilor de inteligență artificială (AI) care le necesită. Centrele de date consumă deja multă energie electrică, dar această problemă a devenit și mai pronunțată prin încorporarea volumelor de lucru AI. Acest lucru a necesitat eforturi concertate pentru îmbunătățirea eficienței energetice, precum și pentru găsirea unor abordări durabile. În prezent, India are o capacitate electrică instalată de 430 GW. India își propune să își extindă în mod semnificativ capacitatea de generare a energiei, vizând o dublare a acesteia la 820 GW până în 2030. În special, se așteaptă ca sursele de energie regenerabilă să contribuie cu aproximativ 61% la această capacitate extinsă.

Inovațiile în domeniul tehnologiilor ecologice pentru centrele de date includ următoarele:

Sursa fotoȘ Ambasada Indiei

Nevoia de talente

Populația tânără numeroasă a Indiei reprezintă o oportunitate semnificativă de a face față provocărilor legate de achiziția de talente cu care se confruntă industria în creștere a centrelor de date. Cu peste 35 de milioane de absolvenți STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) în fiecare an, India dispune de un bazin vast de talente calificate care pot fi valorificate pentru a sprijini sectorul în expansiune al centrelor de date. Acest bazin mare de absolvenți oferă potențialul de a dezvolta o forță de muncă calificată, capabilă să satisfacă cererea tot mai mare de expertiză tehnică a industriei.

Impactul creșterii centrelor de date asupra economiei indiene

Crearea de locuri de muncă și încurajarea creșterii economice Se preconizează că dezvoltarea centrelor de date în India va crea un număr mare de noi locuri de muncă, atât direct, cât și indirect. Locurile de muncă directe vor fi create în centrele de date însele, cum ar fi posturi în domeniul IT, inginerie, operațiuni și întreținere. Indirect, creșterea centrelor de date va conduce la crearea de locuri de muncă în industriile de sprijin, cum ar fi construcțiile, logistica, securitatea și serviciile auxiliare.

Atragerea investițiilor străine

Giganții mondiali din domeniul tehnologiei și furnizorii de servicii cloud caută în mod activ să își stabilească prezența în India în centrele de date pentru a răspunde cererii interne și regionale în creștere pentru servicii digitale.

Afluxul de investiții străine directe în sectorul centrelor de date poate duce la transferuri de tehnologie, schimb de cunoștințe și dezvoltarea infrastructurii de sprijin, toate acestea putând avea un efect de propagare pozitiv asupra economiei în general. Consolidarea poziției Indiei pe piața mondială a centrelor de date

India urmărește să se impună ca un centru mondial de centre de date prin promovarea unui ecosistem favorabil, prin exploatarea cererii în creștere de servicii de date și prin atragerea unui număr mai mare de întreprinderi care să își stabilească operațiuni, stimulând astfel creșterea economică.

Calea de urmat

Calculul periferic și implicațiile sale

Creșterea edge computing-ului și implicațiile sale au fost adoptate pe scară largă, marea majoritate a întreprinderilor valorificând acum serviciile cloud pentru cel puțin o parte din operațiunile lor. Edge computing este următorul pas în tehnologia cloud. Adoptarea edge computing-ului în sectoare precum orașe inteligente, finanțe și bănci crește rapid, conducând la o piață proiectată în valoare de 7 miliarde USD până în 2025. În consecință, companiile vor trebui să schimbe modul în care își gestionează și își actualizează centrele de date și, de asemenea, să includă cheltuielile edge în cheltuielile de exploatare (OPEX).

Adoptarea tehnologiilor ecologice în centrele de date

Adoptarea tehnologiilor ecologice în centrele de date, progresele recente în ceea ce privește sursele de energie regenerabile, sistemele de răcire eficiente, inteligența artificială, modelele modulare și hardware-ul eficient din punct de vedere energetic au redus considerabil impactul centrelor de date pentru întreprinderi asupra mediului. De exemplu, în viitor, dezvoltarea va cuprinde progrese în domeniul calculului cuantic, pe lângă cunoștințe solide în domeniul științei materialelor, cadre de calcul de ultimă generație, cum ar fi, de exemplu, captarea carbonului prin pile de combustie pe bază de hidrogen, care pot contribui la îmbunătățirea sustenabilității infrastructurii centrelor de date.

Investiții crescânde în industria centrelor de date

India reprezintă 20% din producția mondială de date, dar are doar 3% din capacitatea centrelor de date. Mai mult, consumul de date în India s-ar putea tripla ca urmare a adoptării tehnologiilor 5G, IoT și AI. Se preconizează că extinderea potențială a capacității se va dubla până în 2026, ajungând la aproximativ 2 000 MW, ceea ce va conduce la oportunități de investiții incluzive, cu cheltuieli de capital estimate la 6 miliarde USD (50 000 crore de rupii) în următorii trei ani până în 2026.

India are potențialul de a deveni un centru global de centre de date datorită mai multor factori favorabili, inclusiv costul mai scăzut al construcției, al terenurilor și al energiei în comparație cu alte țări. În plus, India dispune deja de o infrastructură IT bine pusă la punct, de forță de muncă talentată și de un ecosistem de servicii digitale, care constituie o bază solidă pentru dezvoltarea unei industrii robuste a centrelor de date.

