UBB atrage noi cercetători de TOP din străinătate, în domeniul sănătății. Milioane de euro ajung la cercetare.

Cercetătorii internaționali de top au câștigat, prin UBB Cluj-Napoca, șase noi proiecte de cercetare, în domeniul sănătății.

UBB Cluj atrage cercetători străini / Foto: Universitatea Babeş-Bolyai - Facebook



Șase noi proiecte de cercetare au fost câștigate prin Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) de cercetători internaționali, în calitate de coordonatori, în colaborare cu grupuri de cercetare din UBB și din străinătate.

Acestea au fost cele mai multe proiecte câștigate de o instituție din țară în această competiție din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României (Componenta 9: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Iniţiativa 8: „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”).

Milioane de euro pentru proiecte de cercetare

Fiecare din aceste proiecte este finanţat cu aproximativ 1,2 milioane de euro, pe o perioadă de 30 de luni. Aceste șase noi proiecte se alătură celor 12 proiecte (granturi) de 1,4 milioane de euro fiecare câştigate în prima etapă a acestei competiţii din luna iunie 2023 (cele mai multe câștigate de o instituție din țară în această competiție).

Proiectele se încadrează în noul demers UBBMed, acoperind teme de vârf în științele sănătății/biomedicale:

- Szagda Agnieszka Sorokowska, cu tema „Scented Pathways: Unveiling the Relationship of Microbiomes with Olfactory Abilities and Psychological Well-being”;

- László Poppe, cu tema „Renewable Enzyme Immobilization”;

- Evamarie Hey-Hawkins, cu tema „Targeted Tumor Therapy with Multifunctional Platinum (IV)-Drug Conjugates (T3-Pt)”;

- Joana Braga Pereira, cu tema „A Multimodal Brain Connectivity Marker for the Early Detection of Alzheimer’s Disease”;

- Jürgen Brem, cu tema „Exploring bacterial protein-protein interactions for antibiotic research”;

- Philipp Kanske, cu tema „Neural Mechanisms of Trauma-related Psychopathology in High-risk Populations: A Multi-method and Prospective Investigation into the Roles of Social-affective and Social-cognitive Processes”.

Aceste proiecte vor fi implementate în UBB, prin colaborare directă cu cercetători din diverse colective, centre şi institute de cercetare ale UBB, contribuind la dezvoltarea unor noi teme şi direcţii de cercetare sau la consolidarea celor deja existente în UBB.

„Mă bucur să văd că și în această competiție UBB rămâne principalul atractor din țară pentru cercetătorii de vârf la nivel internațional, mai ales în noile programe (UBBMed) și în domeniile de vârf ale științei actuale, așa cum au fost de altfel și celelalte 12 proiecte câștigate în 2023. Trebuie să felicit și ministerul de specialitate (al cercetării) pentru efortul de a organiza competiția la timp și sper să-și recupereze bugetul anunțat inițial”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

