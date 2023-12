Mircea MICLEA, despre rezultatele la PISA 2022: „Este aberant să spui că a rămâne pe penultimul loc este reziliență”.

România s-a plasat pe penultimul loc în rândul țărilor UE la testele PISA 2022. Potrivit fostului ministru al Educației Mircea Miclea, rezultatele arată că s-a „ajuns la limita de jos și nu mai ai unde să cobori”.

Elevii din România au obținut rezultate dezastruoase, cu mult mai scăzute decât media OCDE la matematică, lectură și științe, potrivit rezultatelor PISA 2022.

În contrast total cu rezultatele țării noastre la testarea PISA 2022, ministrul Educației Ligia Deca declara că „România nu a înregistrat pierderi semnificative în performanţele elevilor (...), ceea ce demonstrează că avem un sistem de educaţie rezilient”, potrivit ministrei.

Profesorul clujean Mircea Miclea a declarat, joi, în cadrul dezbaterii organizate de Edupedu.ro și World Vision România cu privire la rezultatele obținute de România la testarea PISA 2022 că „e aberant să spunem că a rămâne pe ultimul loc este o dovadă de rezilliență. Mai degrabă, ai ajuns la limita de jos și nu mai ai unde să cobori”.

„Nu este vorba numai de pandemie”

Principalele declarații făcute de fostul ministru al Educației, profesorul clujean Mircea Miclea:

„Este aberant să spunem că a rămâne pe ultimul loc este o dovadă de rezilliență [așa cum a calificat ministrul Ligia Deca rezultatele obținute de România la testarea PISA 2022 – N.Red.], ci mai degrabă ai ajuns la limita de jos și nu mai ai unde să cobori. Ceea ce m-a îngrijorat pe mine în această prezentare [făcută de ministrul Educației – N.Red.] este că s-a negat realitatea. Ori e foarte greu să găsești soluții când negi realitatea.

Înainte de pandemie am făcut o analiză și am arătat că procentul celor care au note slabe la clasele a II-a și a IV-a este același cu al copiilor de la clasa a VIII-a. Aceste date nu au fost utilizate deloc, nu au fost convertite în programe remediale. Ceea ce este îngrijorător din nou în această evaluare PISA este faptul că din 2012 și până în prezent practic am avut o scădere semnificativă a rezultatelor. Nu este vorba numai despre pandemie.

Din 2013 încoace se susține un proiect prezidențial, România educată, și Ministerul, și tot felul de actori, dar iată că impactul acestui program de 10 ani de grijă pentru educație asupra performanței educaționale sunt nesemnificative. Acest program nu a avut impact pe îmbunătățirea performanțelor educaționale. Acestea sunt fapte”, a declarat Mircea Miclea în cadrul dezbaterii organizate de Edupedu.ro și World Vision România cu privire la rezultatele obținute de România la testarea PISA 2022.

Dacă în 2018 România înregistra 428 de puncte la Citire, 430 la Matematică și 428 la Științe, conform rezultatelor pentru PISA 2022, pentru fiecare dintre cele trei evaluări România a obţinut o medie de 428 de puncte, aspect ce o plasează la o distanță de circa 50 de puncte de media OCDE și la circa 100 de puncte în urma liderului european, Estonia.

La nivelul fiecărei evaluări, România ocupă locul 45 la Matematică și Citire și locul 48 la Științe, în rândul celor 80 de țări și teritorii participante.

*** Mircea Miclea este profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Universitatea „Babeș-Bolyai”. Este fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, fost ministru al Educației în perioada decembrie 2004 – noiembrie 2005, președinte al comisiei prezidențiale, în mandatul lui Traian Băsescu, a realizat Raportul pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării, o diagnoză a întregului sistem de învățământ din România.

