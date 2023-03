Din 2027, se schimbă Evaluarea Naţională, admiterea la liceu şi Bacalaureatul

La liceele cu profiluri pentru care există concurență mare se vor organiza examene pentru 60% din locuri, pentru celelalte 40% se va concura pe baza notelor de la evaluarea națională.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat miercuri că noile forme de Evaluare Naţională, admitere la liceu şi Bacalaureat nu vor intra în vigoare începând cu anul şcolar următor adoptării legii învăţământului preuniversitar, ci, cel mai devreme, în 2027, dacă proiectul va fi adoptat în Parlament până la finele acestui an şcolar.

Ea a făcut precizarea, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, după adoptarea în Guvern a pachetului de legi ale Educaţiei.

„Subliniez din nou - noile forme de Evaluare Naţională, admitere la liceu şi Bacalaureat nu vor intra în vigoare începând cu anul şcolar următor adoptării legii, ci vor intra în vigoare fie cel mai devreme în 2027, pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, dacă adoptăm legea în Parlament până la finalul acestui an şcolar, fie vorbim despre 2028 sau chiar 2029, să vedem cât durează refacerea planurilor cadru şi a programelor de la liceu. Deci, nu este o chestiune care se întâmplă de azi pe mâine. Vom asigura predictibilitate în sistem", a precizat Ligia Deca.

Examen de admitere la liceu pentru 60% dintre locuri

Întrebată care este argumentul pentru care a fost păstrată forma de admitere la liceu şi cu Evaluare Naţională şi cu examen separat, ministrul Educaţiei a explicat că varianta prevăzută în proiect privind admiterea la liceu a fost preferată în urma observaţiilor primite de la actorii implicaţi în educaţie.

„Această formulă pe care pachetul legislativ o include este o formulă la care am ajuns tocmai în urma feedback-ului primit de la actorii în educaţie. Dacă vă aduceţi aminte, vara trecută, în dezbatere publică, formula propusă a fost 90% din locuri scoase la concurs pentru profilurile unde exista concurenţă şi unde liceul îşi dorea. Am ajuns la o formulă cu 60%. De ce? Tocmai în ideea în care un copil care are o zi proastă şi nu performează la examenul care i-ar aduce o potrivire mai bună cu profilul mai are şansa ca pe baza notelor de la Evaluarea Naţională să aplice pentru profilul respectiv din acel liceu, să mai aibă o şansă de a fi distribuit acolo. Este o formulă care, în opinia noastră, îmbină nevoia de potrivire cu profilul, cu ceea ce îţi alegi să faci pentru următorii patru ani în liceu, cu nevoia de a asigura echitate în sistem", a afirmat Ligia Deca.

Ea a precizat că prima dată se va da Evaluarea Naţională pentru toată lumea, urmând ca elevii care doresc să poată merge la concursurile organizate numai acolo unde a existat concurenţă, pe acele profiluri, şi acolo, sigur, unde liceul îşi doreşte să organizeze un astfel de concurs.

Ministrul Educaţiei a dat lămuriri şi cu privire la procentul stabilit prin proiect, de 60%.

„60% din locurile pe profilurile unde a existat concurenţă vor putea fi scoase în concurs. Pentru celelalte 40% se va putea concura exclusiv pe baza notelor de la Evaluarea Naţională, iar din aceste 40% un procent de 10% vor fi acordate prioritar pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau pentru elevii romi”, a arătat ministrul.

Referitor la cât va conta nota de la Evaluarea Naţională şi cât va conta cea de la examenul pentru locurile scoase de concurs, ea a spus că acesta este un detaliu care va fi stabilit în metodologiile subsecvente de organizare a concursului de admitere: „Este un subiect pe care o să îl aprofundăm cu specialiştii de la Centrul Naţional pentru Evaluare”.

Probele la bac, date în cursul anului

Ligia Deca a arătat că propunerea referitoare la Bacalaureat nu s-a schimbat ca urmare a avizării interministeriale.

„Cea care a fost făcută publică, cu toate acele variante în funcţie de profil şi specializare, rămâne în picioare. Ceea ce apare nou faţă de varianta de Bacalaureat pe care o avem acum este că multe dintre probele de competenţe se pot da în timpul anului şcolar, în timpul clasei a XII-a, în aşa fel încât în vară să nu avem decât patru probe, dacă ei aleg să le dea mai devreme pe celelalte, reducând astfel încărcarea la finalul anului şcolar, în vară", a explicat ea.

Potrivit ministrului, simulările la examenul de Bacalaureat nu sunt obligatorii, dar au rolul a exersa abilităţile copiilor în situaţii reale de examen.

„Simulările au tocmai acest rol - de a exersa abilităţile copiilor în situaţii reale de examen. Subiectele sunt făcute în aşa fel încât ei să îşi identifice zonele în care au nevoie de mai mult sprijin în următoarele două luni. Sigur că ele nu sunt obligatorii. Simulările sunt un exerciţiu de care poţi profita sau nu ca elev. Rezultatele vor fi discutate la nivelul fiecărei clase şi cu fiecare familie. Deci eu cred că aceste semnale de alarmă pe care le ridicaţi - adică cei care au ales să nu meargă la simulare - vor avea şi ei parte de o discuţie cu profesorii, cu dirigintele, cu familia, în aşa fel încât să se găsească cele mai bune metode de sprijin ca ei să aibă succes la aceste examinări", a mai declarat Ligia Deca.

Proiectele de legi ale Educaţiei au fost aprobate în şedinţa de Guvern de miercuri şi vor fi transmise pentru dezbatere şi adoptare în Parlament, în procedură de urgenţă, a anunţat ministrul Educaţiei, Ligia Deca. Așa-numita consultare publică pe marginea proiectului educațional a stârnit dezbateri în contextul în care noile prevederi au fost contestate de experți.

