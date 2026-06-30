Salariul minim crește de la 1 iulie: Peste 1,7 milioane de salariați vizați și impact bugetar de peste 600 de milioane de lei

Salariul minim crește la 4.325 de lei brut, de la 1 iulie 2026. Majorarea va influența inclusiv costul cumpărării vechimii la pensie și indemnizațiile calculate în funcție de salariul minim brut.

Salariul minim brut crește la 4.325 de lei de la 1 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Este vorba de o majorare de 275 de lei brut.

Un angajat plătit cu salariul minim pe economie va încasa cu aproximativ 125 de lei mai mult pe lună. Aproximativ 1,7 milioane de angajați vor beneficia de creșterea salariului minim, iar statul ar putea încasa venituri suplimentare de peste 620 de milioane de lei din contribuțiile și taxele aferente veniturilor majorate.

Salariul minim crește de la 1 iulie: Peste 1,7 milioane de salariați vizați și impact bugetar de peste 600 de milioane de lei

Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați, potrivit Ministerului Muncii.

Majorarea salariului minim vine cu o serie de modificări fiscale

Odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, de la 1 iulie, suma neimpozabilă va scădea de la 300 la 200 de lei.

De asemenea, de la începutul lunii viitoare, plafonul de venit brut lunar pentru aplicarea facilității crește la 4.600 de lei inclusiv, însă la calcul nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță sau indemnizația de hrană.

Costul cumpărării vechimii la pensie

Din salariul brut sunt plătite contribuția la pensii (25%), contribuția la sănătate (10%) și impozitul pe venit (10).

De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minin brut la 4.325 lei, contribuția lunară la pensie ajunge la aproximativ 1.081 de lei. Astfel, pentru 1 an de vechime, costul ajunge la circa 12.975 de lei.

Hotărârea prin care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, a fost adoptată de Guvern în martie 2026.

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