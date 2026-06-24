Românii cheltuie peste 85% din câștigul lunar. Pe ce dau banii?

Veniturile medii pe gospodărie din România au fost de aproape 9.400 de lei, cheltuielile au reprezentat peste 85%.

Românii au cheltuit peste 85% din câștigul lunar în 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Veniturile totale medii pe fiecare gospodărie din România au fost, în 2025, de 9.399 de lei/lună, în creștere cu 13,6% față de anterior, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 8.037 lei (85,5% din venituri), în creștere cu 1.024 lei față de anul 2024, cu doar 0,6% din total direcționat către educație, potrivit datelor publicate, miercuri, 24 iunie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Venituri mai mari, însă și cheltuielile au crescut

Conform statisticii oficiale, în 2025, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.832 lei/lună/gospodărie (3.554 lei/persoană), cu 14,7 % peste nivelul din 2024, iar veniturile în natură, de 566 lei/lună/gospodărie (228 lei/persoană), în scădere cu 6 lei, de la un an la altul.

În același timp, salariile brute și alte drepturi salariale s-au ridicat la valoarea de 6.438 lei/lună/gospodărie și au format cea mai importantă sursă a veniturilor totale (68,5% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față anul 2024 cu 1,3 puncte procentuale).

Venituri duble în orașe față de zonele rurale

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost, anul trecut, de 10.732 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 4.489 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

De asemenea, contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 456 lei/lună/gospodărie (183 lei/persoană), în creștere cu 2,1%, raportat la perioada de referință.

Pe ce cheltuie românii banii?

În cursul anului 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării s-au orientat către consum (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii), 4.833 lei/lună/gospodărie (60,1%) și transferurile către administrația publică și privată și către fondurile publice și private de asigurări sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor - de 2.699 lei/gospodărie (33,6%).



Potrivit sursei citate, mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. Astfel, în mediul urban, cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.123 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. În context, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.816 lei/lună, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.553 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,1%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili (în valoare de 761 lei/gospodărie - cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,7%).

Românii nu investesc aproape deloc în educație

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat în cazul educației, de numai 27 de lei/gospodărie (0,6% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, fiecare gospodărie a cheltuit, anul trecut, 379 de lei, echivalentul a 7,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare, iar pentru transport suma fost de 339 de lei/gospodărie (7% în total cheltuieli de consum medii lunare).

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