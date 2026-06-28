Motorina se va scumpi de la 1 iulie 2026. Cât ar putea fi prețul/litru?

Motorina standard urmează să se scumpească de miercuri, 1 iulie 2026, deoarece expiră plafonarea accizei la combustibilul diesel.

Motorina, mai scumpă de la 1 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Motorina se va scumpi de la 1 iulie 2026, deoarece expiră plafonarea accizei la combustibilul diesel.

Motorină mai scumpă de la 1 iulie 2026

La începutul lunii aprilie 2026, în contextul în care prețurile au crescut rapid din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Guvernul României a decis să reducă temporar acciza la motorină, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA, respectiv de la 2.804,29 de lei la 1.000 de litri, la 2.504,29 lei pe 1.000 litri și de la 3.318,74 de lei tona la 2.963,7 lei tona.

Această măsură este valabilă până la 30 iunie 2026, astfel, de la 1 iulie, motorina standard ar urma să coste cu 36 de bani mai mult.

Astăzi, 28 iunie 2026, în Cluj-Napoca, cea mai ieftină motorină standard este comercializată la Petrom: 9,18 lei/litru, potrivit Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței.

Așadar, dacă luăm în calcul prețul din prezent, după expirarea plafonării de 36 de bani la acciza pentru motorină, tariful ar urma să fie de 9,54 de lei/litru.

Plafonarea nu poate fi prelungită rapid, pentru că a fost introdusă prin ordonanță de urgență, iar România are un Guvern interimar, care nu poate da OUG.

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