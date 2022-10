Stadionul din Sibiu e în grafic. Teste pentru acustică și nocturnă

Grupul CON-A, care a construit stadioanele din Cluj-Napoca și Craiova, anunță că Stadionul Municipal din Sibiu va fi finalizat până la sfârșitul anului.

Sursa foto: CON-A

Astfel, grupul CON-A anunță că va realiza cea mai mare investiție a Sibiului la timp. În prezent, desfășoară probe de funcționare la sistemele și echipamentele stadionului, scrie Mesagerul de Sibiu.

Reporter: Apropierea momentului finalizării lucrărilor la Stadionul Municipal stârnește imaginația suporterilor sibieni. Toți se întreabă când e gata. Poate fi inaugurat anul acesta?

- Planificările noastre interne aferente realizării ultimelor etape din construcția stadionului ne arată că obiectivul va fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

R: Ce mai e de făcut în următoarea perioadă?

- La Tribuna dinspre parcul Subarini sunt cele mai multe lucrări care urmează să fie realizate în această ultimă perioadă de timp, având în vedere că acest corp de clădire a necesitat lucrări suplimentare ca urmare a circumstanțelor imprevizibile apărute pe parcursul lucrărilor de construcție și care nu au fost incluse în totalitate în faza inițială a proiectului. Momentan lucrăm la finisajele interioare și exterioare, lucrările la structura de rezistență fiind deja finalizate. De asemenea, mai lucrăm la amenajările exterioare și sunt în curs de finalizare montajul de dotări și mobilier. Sunt în curs probe de funcționare la sistemele și echipamentele stadionului.

R: Când vor fi montate scaunele și ce culori vor avea?

- Etapa de montat scaune a început. Scaunele sunt în culori similare cu cele de la vechile scaune, care au fost păstrate. Practic o parte din scaunele care sunt în curs de montare sunt cele de pe vechea tribună. Vom avea un joc de culori între gri închis și deschis și roșu. Cu eforturi considerabile am reușit să găsim culori și modele similare cu cele inițiale, așa încât efectul final să fie unul plăcut și uniform și de asemenea să ne încadrăm în buget.

R: Unii suporteri mai nostalgici speră ca intrarea jucătorilor pe teren să se facă tot prin tunelul subteran… mai există?

- S-a renunțat la respectivul tunel pentru că acum tribuna oficială este cea dinspre strada O. Goga. Există însă un culoar de acces pe teren pentru jucători, similar cu cel al marilor stadioane.

R: Puteți să ne detaliați numărul exact de locuri? Câte sunt prevăzute pentru persoanele cu handicap, câte la loje, câte pentru public?

- Avem în total un număr de 13.064 locuri. Din acestea 12.634 sunt locuri destinate publicului, 122 de locuri pentru mass-media, 50 de locuri pentru bănci de rezerve, jucători, arbitri și 258 de locuri VIP. Pentru persoanele cu dizabilități este gândită o zonă specială, cu 6 rampe de acces, care are aproximativ 40 de locuri – 20 destinate efectiv persoanelor cu handicap și 20 însoțitorilor lor.

R: Ce capacitate va avea instalația de nocturnă? Vor fi încorporate și efecte speciale luminoase la stadion?

- Instalația de nocturnă respectă cerințele impuse de reglementările în vigoare. Nocturna va avea 112 proiectoare cu led cu o capacitate de 195.000 de lumeni și un sistem de automatizare care permite anumite efecte de lumină. Va exista doar lumină albă. Stadionul va avea iluminat exterior arhitectural.

R: Care ar fi, estimativ, costul final al Stadionului Municipal?

- Am văzut câteva comentarii pe internet referitoare la costul scaunelor de pe stadionul din Sibiu, iar unii internauți au afirmat că un scaun costă peste 3.500 de euro. Dorim să facem o clarificare: un scaun nu costă nici pe departe 3.500 de euro, costul per scaun este un indicator care se refera la valoarea totală a investiției raportată la numărul de spectatori pe care îl poate primi un proiect – stadion, sală polivalentă, etc. Prin urmare, valoarea totală este de 156 de milioane de lei, fără TVA, și a generat un stadion cu 13.064 de locuri.

R: Ce dotări moderne există pentru spectatori, tabele electronice, instalații de încălzire, etc

- Vor exista două tabele de marcaj, una montată pe noua tribună oficială și una pe tribuna veche, sistemul de sonorizare de forță, tablou electric de scenă pentru evenimente gen concerte. Vor exista două zone pentru achiziționare bilete, una poziționată în clădire, sub peluza sud și una exterioară în zona peluzei nord. Sistemul de degivrare a gazonului este cel existent și nu au fost făcute intervenții. Compania CON-A, prin personalul alocat acestui proiect, a căutat soluții tehnologice specifice, chiar dacă acestea au necesitat eforturi și au consumat resurse suplimentare, ca terenul de fotbal să nu fie afectat. În schimb, trotuarele și pista de atletism sunt refăcute complet, inclusiv partea de infrastructură.

R: De câte spații comerciale dispune stadionul?

- Stadionul va avea 20 de spații comerciale pentru alimentație publică, atât la interior, cât și la exterior.

R: Ați făcut deja primele teste de acustică?

- Da, au fost făcute testele pentru acustică și nocturnă și sunt în curs testele pentru tabela de marcaj.

R: Este stadionul din Sibiu un stadion „verde“?

- Toate echipamentele, proiectoarele, aparatajele, achiziționate sunt de ultimă generație și au un consum minim de energie. Stadionul nu este prevăzut cu sisteme proprii de producere a energiei.

