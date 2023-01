Florin Piersic împlinește astăzi 87 de ani: „Aici, la Cluj, am trăit cele mai frumoase momente din tinerețea mea”

Marele actor Florin Piersic a împlinit vineri vârsta de 87 de ani.

Florin Piersic este printre cei mai iubiți actori români /FOTO: captură ecran Emil Boc - Facebook

Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori români, Florin Piersic și-a serbat vineri împlinirea a 87 de ani de viață. Interpretul a avut o carieră îndelungată în teatrul și cinematografia românească.

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936 în Cluj. Este al doilea copil în familia lui Ștefan și a lui Vera Piersic. Părinții actorului erau din Bucovina, iar acesta și-a petrecut o bună parte a copilăriei în zonă.

Iubitul interpret a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul „Richard”, în melodrama „Discipolul diavolului”. După aceea au urmat zeci de roluri memorabile în spectacole, precum: „Tragedia Optimistă”, „Oameni și șoareci”, „Orfeu în Infern”.

Maestrul și-a început cariera în cinematografie cu rolul „Tănase” în filmul „Ciulinii Bărăganului”, după care s-a făcut remarcat în rolul „Harap-Alb” în filmul „De-aș fi Harap Alb”. Rolul care i-a adus celebritatea a fost „Mărgelatul”, în filmele: „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Marele Bucureștilor”, „Masca de argint”, „Colierul de Turcoaze” și „Rolul care se plătește”.

Actorul a considerat Clujul tot timpul ca fiind casa sa, acesta și-a petrecut mare parte din anii de formare în Cluj-Napoca.

„Aici m-am născut, deci socotesc că aici e casa mea, la Cluj. Pentru că aici m-am născut, aici am copilărit, aici am făcut liceul, și aici am trăit cele mai frumoase momente din tinerețea mea. Și mai e un loc, pe care îl ador și îmi pare bine că pot să spun, Bucovina.

Mi-e dor de Bucovina cum nu pot să spun. Zilele trecute am făcut o călătorie acolo, acum 2 săptămâni, și am fost primit cum n-am fost primit niciodată nicăieri. Mi-a plăcut. Adevărul e că pentru mine, publicul e partenerul meu cel mai prețios. Dacă n-ar fi publicul, n-aș fi nimic”, a spus actorul într-un interviu acordat pentru protv.ro.

Florin Piersic a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui secol de film românesc. În 26 ianuarie 2011 cinematograful „Republica” din Cluj-Napoca a fost redenumit în cinematograful „Florin Piersic”.



