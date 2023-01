Tezaur din Epoca Bronzului, descoperit de un clujean în comuna Rimetea. Obiectele ar avea o vechime de 3.000 de ani. FOTO

Un tezaur cu 7 seceri intacte și mai multe obiecte din bronz au fost descoperite de un clujean în comuna Rimetea județul Cluj.

Tezaurul descoperit în comuna Rimetea, județul Alba/ Foto: Arhivă personală Oprea Alexandru

Mai multe obiecte din bronz au văzut din nou lumina zilei, după aproape 3.000 de ani în care au stat îngropate în pământ. Tezaurul a fost descoperit cu detectorul de metale de către un tânăr din județul Cluj.

Oprea Alexandru este un tânăr în vârstă de 20 de ani din județul Cluj care a început să caute obiecte vechi din pasiune. În prezent el este detectorist autorizat, iar după mai multe ore de căutări a dat pentru un tezaur care ar putea să fie din Epoca Bronzului.

„Am început acest hobby din pasiune pentru istorie și acum sunt ferm convins că toate eforturile depuse pana în momentul de față s-au meritat. Am ajuns în comuna Rimetea după ce m-am informat. Am văzut că a fost o activitate mai mare pe la 1600 dar nu mă așteptam să scot un tezaur de genul.

În zonă am fost cu încă un coleg și am luat la pas pădurea, nu poți să mergi într-o zonă fără să știi că nu îți oferă ceva. Nici eu nu știu cum am reușit să găsesc obiectele pentru că am mai fost o dată în zona respectivă și nu am găsit mare lucru, doar niște monede comuniste. Acum m-a împins instinctul spre o zonă mai înaltă lângă niște stânci și la baza unui copac sub rădăcini am găsit respectivul tezaur ”, a declarat pentru monitorulcj.ro Oprea Alexandru.

În urma acestei descoperiri au fost scoase la lumină după o perioadă de cel puțin 3000 de ani :

7 seceri intacte de bronz

bucăți din a 8-a seceră

o daltă intacta de bronz

o bucată de bronz neidentificată

un nasture posibil de argint

o bucată de brățară posibil tot argint cu modele tipic epocii bronzului

o bucată de vas de argint

Potrivit lui Alexandru, obiectele găsite s-au aflat la o altitudine de circa 950-1000 metri și îngropate la o adâncime aproximativă de 25 cm prima piesă si până la 45 cm ultima piesă. Tezaurului a fost scos la lumină după mai bine de 3 ore datorită solului greu accesibil.

„A fost foarte dificil deoarece trebuia să le scoatem în așa fel încât să nu se deterioreze deoarece în zonă erau stânci și mai ales rădăcinile copacului, multe dintre ele fiind prinse între ele. (Cum și-a dat seama că obiectele sunt din Epoca Bronzului - n.red.) M-am documentat și am văzut alte descoperiri din zonă ale colegilor și mai ales ale arheologilor”, a adăugat Alexandru.

Tezaurul pe care l-a descoperit zilele trecute o va preda în cursul zilei de astăzi Primăriei din Rimetea în termenul legal, conform Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional. Vestigiul urmează a fi evaluat de către experţi.

Fiecare persoană care are autorizație de a folosi un detector de metale trebuie să știe că există zone interzise unde nu au voie să meargă cu aparatele.

„Sunt diferite site-uri care ne ajută să nu intrăm în situri sau în localități. Nu vrem să avem probleme cu autoritățile”, a adăugat Alexandru.

Comuna Rimetea, un loc încărcat de istorie

Comuna Rimetea (sau Torockó) este o veritabilă minune aflată în judeţul Alba, la graniţa cu judeţul Cluj. Este poate cel mai frumos sat din Transilvania, atât din punct de vedere al mediului înconjurător, cât şi al construcţiilor din sat. Este singurul sat din România distins cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material. S-a întâmplat în 1999, ca urmare a eforturilor de conservare depuse de localnici şi de ONG-urile din Ungaria implicate în proiect.

Potrivit site-ului Primăriei Rimetea, din punct de vedere istoric prezența omului preistoric în acest ținut este dovedită prin descoperiri arheologice: unelte din piatră șlefuită, seceri și cuțite din bronz.

„Romanii au exploatat depozitele de minereu de fier, minele de sare de la Potaisa (Turda) precum și minele de aur de la Zlatna. Prezența romanilor este dovedită și prin monedele descoperite în aceste zone.

În secole următoare în timpul migrației, au locuit pe aceste meleaguri și slavii, fapt dovedit de unele toponime din regiune.Ungurii după descălecarea lor în aceste ținuturi s-au stabilit în bazinul Trascăului în cursul organizării comitatului Turzii. Rimetea în cele mai vechi documente apare sub denumirea de Turuck și Turutzko, iar actul papal din anul 1332 sub denumirea de Thurutzkov”, au transmis reprezentanții Primăriei Rimetea. Rimetea, ca localitate minieră, încă din secolul al XIV-lea a avut unele privilegii din partea regilor Ungariei. În acele vremuri au fost aduși aici mineri și fierari austrieci pentru exploatarea și prelucrarea minereului de fier din partea locului.

La sfârşitul secolului al XIV-lea, începutul secolului al XV-lea, prelucrarea fierului a cunoscut o dezvoltare mai intensă la Rimetea, fără îndoială datorită prezenţei minerilor germani. Originea lor este incertă. La finalul anilor 1800 exploatarea fierului se termină din cauza apariției topitoriilor mari de la Hunedoara și Reșița, care erau concurenți mult prea mari pentru aceste prelucrări manuale care erau la noi.

Reguli pentru persoanele cu detectoare de metale

În România, detecția de metale este permisă, în anumite condiții (este obligatorie obținerea unei autorizații pentru fiecare detector de metale, care se poate obține doar de către cetățenii români, nu este permisă detecția în sit-urile arheologice și în apropierea acestora, orice descoperire cu valoare arheologică trebuie anunțată autorităților).

Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi fiecare detector de metale.

În caz că în timp ce ies la detecție găsesc un artefact, un obiect vechi sau, cum a fost în cazurile de mai sus un adevărat tezaur, aceștia sunt obligați anunțe autoritățile locale.

Apoi de la nivel local, autoritățile anunță reprezentații muzeului din județul respectiv și reprezentații poliției județene. Dacă detectoristul nu predă bunurile comite o infracțiune și dacă este prins se poate alege cu dosar penal.

Arheologii recomandă ca obiectele care sunt găsite nu trebuie scoase din context până la venirea autorităților.

