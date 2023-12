The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) a obținut cu succes o cofinanțare de 2,5 milioane de euro prin apelul național, organizat de Autoritatea Română pentru Digitalizare.

Comunicat de presă

18.12.2023

Transilvania Digital Innovation Hub (The European Digital Innovation Hub in Transilvania - TEDIHT) cod SMIS 161789 - centrul european de transformare digitală pentru IMM-urile din regiunea Nord-Vest a României, a obținut cu succes o cofinanțare de 2,5 milioane de euro prin apelul național, organizat de Autoritatea Română pentru Digitalizare. Această cofinanțare completează grantul obținut direct de la Bruxelles, Comisia Europeană, în cadrul programului Europa Digitală, de 2,5 milioane de euro, în 1 octombrie 2022.

Colaborarea sinergică dintre sursele de finanțare reprezintă un demers esențial în optimizarea impactului și a eficienței utilizării resurselor din fonduri europene. În premieră pentru ciclul financiar 2021-2027, acest efort comun se concretizează prin alocarea a 50% din fonduri de către Comisia Europeană, completată, în mod egal, cu o cofinanțare de 50% din partea guvernului român. Această strategie reflectă o abordare nouă și coordonată, marcând o etapă semnificativă în gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru proiecte de importanță strategică.

TEDIHT va utiliza această cofinanțare pentru a-și continua misiunea începută în 2022 de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor regionale și de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite comunității de către autoritățile publice locale.

Consorțiul TEDIHT este format din șase parteneri, în frunte cu Transilvania IT Cluster în calitate de orchestrator, Hygia Consult, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

Obiectivul general al TEDIHT este acela de a oferi un set complet de servicii de transformare digitală și inovare pentru IMM-uri și organizații din sectorul public din regiunea de Nord-Vest României și, prin intermediul rețelei EDIH (European Digital Innovation Hubs), la nivel european. Specializarea și serviciile primare ale TEDIHT se bazează pe utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială (AI) și acces la capacități mari de calcul (HPC) pentru a sprijini transformarea verde și digitală a entităților private și publice (non-profit) în domeniile - digitalizarea sănătății și automatizare, conducând la dezvoltare economică, competitivitate, progresul societății în regiunea Nord-Vest și nu numai.

Un aspect extrem de important și de reținut în cadrul TEDIHT este faptul că se oferă servicii complete de transformare digitală și nu doar achiziția unor echipamente. De la întâlniri între furnizori de tehnologie cu potențialii beneficiari într-un climat deschis, la formare în domeniu, la șansa de a testa mai multe soluții și până la identificarea celor mai potrivite surse de finanțare, transformarea digitală este un proces complex, de lungă durată. Iar TEDIHT, cu ajutorul celor șase parteneri angrenați în proiect va fi sprijin în călătoria de transformare digitală pentru beneficiari și nu numai.

„Prin obținerea acestor fonduri, alături de o echipă de parteneri de înaltă calitate și o abordare focalizată pe tehnologii avansate, TEDIHT va contribui la dezvoltarea economică și la consolidarea poziției României în peisajul digital european. Această cofinanțare reprezintă nu doar un sprijin financiar important, ci și o recunoaștere a potențialului nostru de a fi un actor de prim plan în transformarea digitală a IMM-urilor şi autorităților publice locale. Suntem hotărâți să folosim aceste resurse în mod strategic și eficient, având în vedere obiectivul nostru de a stimula inovarea, de a susține antreprenorii și de a contribui la dezvoltarea unei economii digitale durabile. Cu susținerea partenerilor noștri, vom face din TEDIHT un centru de excelență în domeniul transformării digitale, aducând beneficii semnificative atât pentru comunitatea locală, cât și pentru întregul ecosistem european de inovare", precizează Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster și coordonator al TEDIHT.

Această cofinanțare reprezintă și o confirmare a statutului TEDIHT ca proiect de importanță strategică națională, așa cum a fost declarat de către autoritățile publice din România, consolidându-și astfel rolul crucial în promovarea inovației digitale și a transformării economice în regiunea Nord-Vest a României și la nivel european.

Începând cu anul 2016, prin eforturi constante, Transilvania IT Cluster și TEDIHT au devenit parteneri activi în peisajul Centrelor de Inovare Digitală din România, angajându-se în colaborări valoroase cu Comisia Europeană și cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. Totodată, această cofinanțare reprezintă doar o etapă în desfășurarea acestui proiect.

Despre The European Digital Innovation Hub in Transilvania și Transilvania IT Cluster

The European Digital Innovation Hub in Transilvania este un consorțiu regional format din 14 organizații, 6 parteneri și 8 parteneri asociați, care a fost creat în 2017 de principalii actori de inovare din regiunea de Nord-Vest a României. Misiunea asumată de TEDIHT este de a consolida ecosistemul regional de inovare și de a accelera procesul de transformare digitală a IMM-urilor și a sectorului public. TEDIHT are un rol strategic în catalizarea potențialului și a capacităților regionale de inovare. Pe de altă parte, acționează ca furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru startup-uri și IMM-uri.

Transilvania IT Cluster adună sub aceeași umbrelă peste 180 de companii inovatoare, universități, instituții de cercetare, autorități locale și ONG-uri, cu scopul de a stimula colaborarea, inovarea și dezvoltarea sustenabilă a industriei IT în regiune și în întreaga țară. Transilvania IT Cluster oferă o platformă de networking și schimb de cunoștințe, facilitând parteneriate strategice și promovând dezvoltarea competențelor și a afacerilor în domeniul IT.

Transilvania Digital Innovation Hub (Cod proiect 101083508 TDIH, DIGITAL-2021-EDIH-01)

Proiect co-finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa Digitală

Proiect co-finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Cod SMIS 161789