Lotul A3 Chiribiș-Biharia, „tronsonul blestemat”. Specialiștii cer rezilierea urgentă a contractului de către CNAIR

Lotul Chiribiș-Biharia din A3, în lungime de 28 de kilometri, e contractat de o asociere condusă de Trameco. Cei din cadrul Asociației Pro Infrastructură cer însă rezilierea contractului, pentru a opri blocajul lucrărilor care există încă din 2020.

Lotul A3 Chiribiș-Biharia rămâne în pericol de a nu mai fi realizat. Foto: Facebook/ Asociația Pro Infrastructură.

„REZILIAȚI DE URGENȚĂ contractul lotului A3 Chiribiș-Biharia! Am pierdut 14 luni. Mai pierdem? Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are toate motivele întemeiate și pârghiile legale pentru a rezilia și a tranșa blocajul existent încă din decembrie 2020 când proiectul tehnic trebuia să fie gata.

După 16 ani, două rezilieri și două licitații, pe 12.06.2020 CNAIR semnează contractul cu Trameco (grupul Selina), cei 28,55 km din Autostrada Transilvania urmând să fie proiectați în 6 luni și executați într-un an și jumătate cu 326 milioane de lei plus TVA. Dar drama halucinantă a acestui tronson blestemat se complică și mai tare! În esență, constructorul a subevaluat grosolan lucrările necesare și a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR. Apoi cere 130 de milioane lei în plus, invocând probleme majore în teren și diferențe față de expertiza CNAIR”, au transmis specialiștii din cadrul Asociației Pro Infrastructură.

Contractul cu Bechtel, reziliat în 2013

Contractul cu compania americană Bechtel pentru Autostrada Transilvania a fost reziliat în 2013, fără ca firma americană să termine şi singurul tronson la care mai lucra, Suplacu de Barcău-Borş, realizat deja în proporţie de 50%.

România a plătit companiei americane Bechtel, din 2004 până în 2013, mai mult de 1,3 miliarde de dolari, pentru finalizarea unui singur tronon din Autostrada Transilvania, cel dintre Câmpia Turzii şi Gilău, în lungime de doar 52 km.

Singurul tronson pe care compania americană a mai lucrat, cel între Suplacu de Barcău şi Borş, la graniţa cu Ungaria, realizat în proporţie de doar 50%, a fost predat ca atare Guvernului României. Lucrările la această porţiune au fost oprite încă din 2012.

O nouă reziliere, pentru a treia oară?

„Este absolut evident că blocajul nu mai poate continua. Singura soluție este rezilierea (a treia oară), acordarea de certificat negativ constructorului și, desigur, lansarea unei noi licitații, în speranța că al patrulea antreprenor va reuși să ducă șantierul la final în 2024... la 20 (douăzeci) de ani de la prima lopată”, mai scriu cei de la Asociația Pro Infrastructură.

Autostrada are trei secțiuni în Bihor

Subsecţiunea 3C1 se întinde între Suplacu de Barcău – Chiribiş (km 4+200 – km 30+550), în timp ce subsecţiunea 3C2 (Chiribiş – Biharia) se întinde între km 30+550 şi km 59+100 (28,55 km), începe în zona localitatii Sînlazar (intersecţia cu drumul naţional DN19E) şi tranzitează o zonă de câmpie, între localităţile Mişca şi Chişlaz, unde DN19E (Chiribiş - Salard - Biharia) a fost deviat în lungul autostrăzii, pe o lungime de 4,2 km.

Traseul continuă la sud de localitatea Poclusa de Barcău, se înscrie din nou în lungul DN 19 E, între localităţile Sarsig şi Hauceşti şi intersectează DJ 767 (Tiglead - DN19E), la km 39+950.

La km 40+980, traseul autostrăzii trece prin aria protejată Fegernic, pe o lungime de aproximativ l00 m, iar la km 41+319 intersectează DC42. Traseul autostrăzii ocoleşte la nord localitatea Fegernic, iar la km 48+500 se intersectează cu un drum local situat la sud de localitatea Sălard. În continuare, traseul autostrăzii se îndreaptă spre graniţa româno-ungară, intersectând DN 19 E, la km 55+100, drum naţional ce va fi deviat de la traseul existent pe o lungime de 1,8 km.

Subsecţiunea 3C3 (Biharia – Borş), pe care au început deja lucrările, se întinde între km 59+100 şi km 64+450 (5,35 km) şi începe în zona localităţii Biharia. Traseul tranzitează o zonă de câmpie, între localităţile Biharia, Satu Nou şi graniţa româno – maghiară şi intersectează DN 19 (Oradea-Satu Mare), la km 59+614, la nord de localitatea Biharia. La km 59+875 este prevăzut un nod rutier (nodul Biharia), cu 5 bretele şi 3 pasaje . Autostrada va tranzita calea ferata CF 402 (Oradea-Satu Mare), la km 60+066.

Traseul autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, respectiv subsecţiunea 3C3 se încheie la frontiera româno-ungară, la km 64+450, unde se va racorda la reţeaua rutieră maghiară.

Asocierea Construcții Erbașu – Vahostav – SK A.S. a fost desemnată câştigătoarea pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiş, contract de 542,95 milioane lei fără TVA.

