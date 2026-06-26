Cod ROȘU de caniculă la Cluj. Cât este valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod roșu de caniculă pentru județul Cluj

Clujul, sub cod roșu de caniculă | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, 26 iunie 2026, cod roșu de caniculă pentru județul Cluj.

Cod roșu de caniculă în Cluj

„În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39... 40 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”, a anunțat ANM.

Cod roșu de caniculă la Cluj | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod roșu de caniculă la Cluj: 28 iunie 2026, ora 10 – 29 iunie 2026, ora 10.

Totodată, pentru județul Cluj, ANM a prelungit și codul portocaliu de caniculă până duminică, 28 iunie 2026, ora 10.

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