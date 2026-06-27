Codul ROȘU de caniculă, extins la Cluj. Temperaturi aproape de 40 de grade Celsius.

Meteorologii au extins valabilitatea codului roșu de caniculă în județul Cluj.

Clujul, sub cod roșu de caniculă | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins, sâmbătă, 27 iunie 2026, valabilitatea codului rosu de caniculă anunțat vineri.

Aproape toată România, inclusiv județul Cluj, sub cod roșu de caniculă

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte”, a anunțat ANM, sâmbătă.

Cod roșu de caniculă în județul Cluj și în aproape toată România | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Interval de valabilitate cod roșu de caniculă în județul Cluj: 29 iunie 2026, ora 10 - 1 iulie 2026, ora 10.

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