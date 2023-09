De ce pute Clujul? Cum arată „muntele” de găinaț de la Aiton. De aici să vină mirosurile?

„Munți” întregi de găinaț, mirosuri îngrozitoare. Se întâmplă la câțiva kilometri de Cluj, în comuna Aiton. De aici provine și mirosul infernal de gunoi și „rahat” care a afectat Clujul zilele trecute?

Utilaj agricol care împrăștie găinaț pe terenurile agricole din Aiton. Foto: monitorulcj.ro

O altă problemă incredibilă a apărut în Cluj-Napoca - orașul pute. Cu toate acestea, se pare că nimeni nu știe de la ce a pornit mirosul insuportabil de care se plâng toți clujenii.

Un miros îngrozitor s-a năpustit peste toate cartierele Clujului, însă nu se știe de la ce a pornit. În timp ce autoritățile caută sursa mirosurilor la Centrul de Deșeuri, iar firma Supercom respinge acuzațiile că orașul „pute” din cauza gunoaielor, o nouă speculație prinde contur: mirosul pestilențial ar veni de la Aiton, comună situată înlinie dreaptă la mai puțin de 10 de kilometri de Cluj-Napoca, mai exact de la o fermă de pui.

Teren agricol peste care a fost aruncat găinaț la Aiton. Foto: monitorulcj.ro

Locuitorii din Aiton, nemulțumiți de mirosurile infernale

Ferma de pui Transavia funcționează în Aiton de 11 ani, timp în care tone de găinaț au fost împrăștiate pe câmpuri pentru fertilizarea terenurilor agricole. Ferma este localizată către Ceanu Mic, spre Rediu.

„Munți întregi de găinaț amestecat cu cine știe ce, miroase îngrozitor, a mortăciunea. De mai mulți ani se depozitează găinaț împrăștiat pe câmp. Nu acuz pe nimeni, dar locuitorii din Aiton nu pot sta cu geamurile deschise, se simte este un miros puternic de găinaț. Vorbim de un focar de infecție care se întinde pe o porțiune mare a județului. Și până la urmă, acel miros insuportabil de la mortăciune și găinaâ nu ar trebui să îl simtă niciun cetățean din acestă țară. Bătaie de joc. Cetățenilor le e frică să vorbească. Din diferite motive, unii au pământ arendat la Transavia. Și totuși nu îmi vine sa cred că autoritățile de specialitate și sau în domeniu nu își fac datoria”, spune Alin Popovici, cetățean din Aiton.

Teren agricol cu găinaț pe post de fertilizare. Foto: monitorulcj.ro

Alin Popovici este fost consilier județean PNL și patronul grupului Alis, unul dintre cei mai mari transportatori de persoane din județul Cluj.

Oamenii din Aiton spun că, în linie dreaptă, până la Cluj, în zona Livezii Palocsayn, sunt 8 kilometri ceea ce ar explica mirosul simțit în Borhanci și Gheorgheni.

„Așteptăm să vedem ce zice Bucureștiul”

Primarul comunei Aiton, Nicolae Făgădar, a confirmat faptul că reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Agenției pentru Protecția Mediului și ai Gărzii de Mediu s-au deplasat la Aiton, pentru a stabili dacă mirosul infernat din Cluj-Napoca provine din Aiton.

Găinaț pe terenurile agricole din Aiton pentru fertilizare. Foto: monitorulcj.ro

„Nu am de unde să știu dacă a venit mirosul până la Cluj, dar la noi de 11 ani se pun dejecții peste teren. Aici se simte miros înțepător de deșeu de găină, dar atât! Oamenii din Aiton știu ce se întâmplă. Cei de la Mediu au spus că este gunoi de pasăre și nu afectează sănătatea. Au zis că mirosul acesta nu a ajuns la Cluj, că în oraș era un alt miros”, a spus Făgădar.

La fel cum a procedat și firma Supercom, care a comandat teste de laborator, Făgădar spune că sâmbătă s-au ridicat probe de pe pământ care va fi expertizat.

„Așteptăm să vedem ce ne zice Bucureștiul, luni sau marți”, a mai spus primarul.

Reamintim că și reprezentanții Supercom au comandat teste de laborator care au infirmat faptul că mirosurile vin de la Centrul de Deșeuri.

Emil Boc e sceptic că mirosul vine de la Aiton

Primarul Emil Boc s-a declarat sceptic legat de ipoteza că ar veni de la Aiton, de la găinațul folosit ca îngrășământ în agricultură. El a sugerat că este datoria autorităților statului să facă o analiză pentru a trage concluzii.

„Eu am prezentat în consiliul local concluziile preliminare pe care mi le-au transmis autoritățile statului, un grad ridicat de probabilitate că mirosul provine de la încălcarea unor reguli de procedură la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Firma a spus nu, că nu e de acolo, că e de la găinațul de la Aiton, că acolo se depune pe nu știu câte hectare găinaț pentru agricultură. Mi-e foarte greu să cred că la 20 de kilometri de Cluj, mirosul de acolo, care într-adevăr există, a ajuns până în oraș și s-a manifestat în toate cartierele Clujului. Nu sunt expert, dar mi-e foarte greu să cred asta. E treaba autorităților statului să facă o analiză, însă cred că aici este nevoie de mai multă muncă, la CMID, de mai multă seriozitate și de respectarea procedurilor. Iar dacă nu respectă cineva procedurile, să știe că cu noi nu glumește. Eu nu cred că mirosul vine din altă parte, din afara Clujului, de la 20 de kilometri. E puțin probabil”, a spus primarul Emil Boc.

Tișe oscilează între Aiton și CMID

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a afirmat că o parte din comisia alcătuită din inspectorii Gărzii de Mediu, DSP Cluj și ADI Eco Metropolitan susține că „duhoarea” vine de la fermele de pui de la Aiton care au aruncat tone de găinaț pe câmp, unde să fie folosit ca și îngrășământ.

Deși recunoaște că mirosul ar putea proveni de la fermele de pui din Aiton, liderul CJ Cluj susține că a trimis un ultim avertisment către Supercom „legat de încadrarea în contract”.

„(...) Vom aplica sancțiunile din contract (...) Probabil se va sfârși cu procese. Din punct de vedere al contractului pe care noi îl avem cu societatea Supercom, am transmis un ultim avertisment legat de încadrarea în contract și aici nu am în vedere neapărat faptul că miroase depozitul, probabil acel depozit va mirosi tot timpul atâta timp cât ei nu procesează la timp și câtă vreme cantitatea de gunoi nepreselectată va fi mai mare decât am estimat noi în acel centru, ci am cerut să se încadreze în contractul pe care îl avem, le-am stabilit foarte clar niște termene de intrare în normal. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, analizăm, eu personal mă gândesc că am putea merge și să încercăm o reziliere de contract în cazul în care dânșii nu vor intra cât mai repede în limitele contractuale”, a susținut Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: