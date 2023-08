Bugetul local, majorat cu 392 mil. lei. Boc vrea să înceapă centura metropolitană odată cu Spitalul Regional: „Partea Cluj-Florești se lărgește de la 3 la 6 benzi, până la spital”

Bugetul general al Municipiului Cluj-Napoca se majorează cu suma de 392 milioane de lei. Rectificarea bugetară s-a făcut pentru a include sumele aferente realizării centurii metropolitane.

Emil Boc explică pe hartă prin ce zone va trece centura metropolitană a Clujului, a cărui contract va fi semnat pe 8 august 2023 / Foto: Facebook - Emil Boc

Primarul Emil Boc a convocat o ședință de îndată a Consiliului Local pentru aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca, ca să fie introduși banii necesari pentru contractul de proiectare și execuție a centurii metropolitane.

Edilul vrea să semneze contractul de execuție și proiectare în cursul zilei de marți, 8 august, ca proiectul să poată să înceapă concomitent cu Spitalul Regional de Urgență din Florești, care va fi conectat la centura metropolitană:

„Astăzi la prânz vom semna contractul de proiectare și execuție pentru primul tronson al centurii metropolitane a Clujului. Acesta este și motivul pentru care am convocat această ședință de îndată, pentru a putea include în bugetul municipiului Cluj-Napoca sumele de bani aferente acestui proiect, în urma demersurilor pe care împreună cu colegii mei le-am efectuat la Ministerul Transporturilor (...) Este vorba despre primul tronson al centurii metropolitane, între Cluj și Florești, care are ca menire principală asigurarea conectivității cu Spitalul Regional de Urgență. Obiectul contractului nostru are o valoare de 18,8 milioane de euro, fără TV, sau 22,4 milioane de euro cu TVA”, a spus primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate în ședința de Consiliu Local.

Veniturile bugetului local, Cluj-Napoca, se majorează / Foto: proiect de hotărâre

6 luni proiectare, după care încep lucrările

După semnarea contractului centurii metropolitane, urmează o perioadă de 20 de luni de proiectare și execuție, din care 6 luni reprezintă proiectarea centurii și 14 luni execuția (adică lucrările efective).

„Practic, se lărgește de la 3 la 6 benzi partea Cluj-Florești până la Spitalul de Urgență. Câte o bandă pe sens va fi dedicată transportului în comun, salvării, poliției, pompierilor... pentru a putea facilita accesul imediat la acest obiectiv extraordinar de important în materie de sănătate pentru noi, anume Spitalul Regional de Urgență. De asemenea, acest tronson va fi dotat cu piste de biciclete, vom avea un pasaj subteran în zona Metro și un pasaj rutier suprateran la Spitalul Regional de Urgeță. Dacă dumneavoastră veți da un dat favorabil, astăzi la prânz voi putea încheia contractul de proiectare și execuție, astfel încât după aceea să se considere garanția de bună execuție, să dăm ordinul de începere a lucrărilor și, practic, în 20 de luni acest proiect să fie finalizat. De ce am început cu acest prim tronson? Din nevoia de a fi sigur că asigurăm conectivitatea la Spitalul Regional de Urgență, un spital care are finanțare europeană asigurată de peste 610 milioane de euro, un spital care va avea 849 de paturi, 19 săli de operație, subsol, parter, cinci etaje, heliport... cu termen de finalizare 2027. Deja pachetul 1 de licitație pentru Spitalul Regional de Urgență este lansat, termenul de depunere a ofertelor este 21 septembrie, în valoare de 16 milioane de euro cu TVA. Pachetul 2 de licitație este prevăzut pentru octombrie 2023, în valoare de 406 milioane de euro cu TVA. După cum vedeți, datele arată că anul viitor vom fi în lucru cu Spitalul Regional de Urgență (...) Cu siguranță anul viitor se va putea lucra. De aceea a fost ales acest tronson din centura metropolitană, pentru a putea fi complementar cu lucrările de la Spitalul Regional de Urgență”, a spus Emil Boc.

Primarul a făcut precizarea că tronsonul 2 al centurii metropolitane, în valoare de 832 de milioane de euro, are ca termen de depunere a ofertelor 25 septembrie 2023: „Practic, cu acest al doilea tronson acoperim tot ceea ce însemna partea pe care o avem asigurată cu finanțare, astfel încât centura metropolitană a Clujului să poată fi realizată”.

