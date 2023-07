Podul peste Someș din Bonțida va fi redat circulației în 15 iulie. PR manager Electric Castle: „Suntem în contact cu toate autoritățile”

Podul peste Someș din Bonțida va fi dat în circulație înaintea începerii festivalului Electric Castle, anunță Consiliul Județean Cluj.

Podul peste Someș din Bonțida va fi redat circulației în 15 iulie. FOTO: CJ Cluj

Consiliul Județean Cluj a anunțat miercuri, 5 iulie, că va finaliza podul peste Someșul Mic din Bonțida într-un timp record de 3 luni. Acesta urmează să fie redat circulației în jurul datei de 15 iulie, așadar înaintea începerii ediției a 9-a a festivalului Electric Castle.

Potrivit CJ Cluj, întregul tronson al drumului județean 161, care pornește din DN 1C și ajunge până în proximitatea Castelului Banffy, va fi pe deplin pregătit și deschis circulației publice la finalul săptămânii viitoare.

„Construirea podului din Bonțida s-a derulat în ritm alert, acesta urmând a fi finalizat într-un timp record, de doar trei luni. Podul va fi deschis circulației în jurul datei de 15 iulie, lucrările înregistrând deja un progres de circa 80%”, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

PR Manager EC: „Ne bucurăm că fac toate eforturile să finalizeze”

Renate Roca-Rozenberg, PR Manager la Electric Castle, a declarat că anunțul autorităților îi bucură pe organizatori și că eforturile deuse de autorități sunt apreciate. Ea a arătat că organizatorii au pregătit trasee alternative astfel încât, cu sau fără pod, accesul înspre și dinspre festival să nu reprezinte o problemă, iar deschiderea podului va facilita accesul în condiții optime.

„Noi ne bucurăm, am păstrat legătura cu ei și știam că fac toate eforturile să îl finalizeze. Faptul că au ieșit public să spună asta ne confirmă încă o dată așteptările. Încă o dată, noi am ținut permanent legătura cu ei și știam că fac aceste eforturi. Cu sau fără pod, noi oricum am fi avut niște trasee alternative, astfel încât să nu fie nicio problemă cu accesul înspre și dinspre festival, dar, bineînțeles, podul ne ușurează munca foarte tare și ne bucurăm că reușim să folosim infrastructura din comuna Bonțida”, a declarat Renate Roca-Rozenberg, PR Manager la Electric Castle, pentru monitorulcj.ro.

Organizatorii Electric Castle se află în contact permanent cu autoritățile și, odată cu apropierea datei festivalului, noi detalii legat de accesul în festival vor fi anunțate public.

„Este absolut firesc, nu doar că este în interesul nostru, dar este și obligația noastră legală până la urmă să ținem legătura cu toate părțile implicate, de la Jandarmerie, la Poliție, Poliția Rutieră. Suntem în contact cu toate autoritățile, ne-am întâlnit deja cu ele, vom avea o ședință și în zilele mai apropiate de festival pentru a pune la punct ultimele detalii legate de organizare”, a mai arătat Renate Roca-Rozenberg.

Ce lucrări mai sunt de realizat?

Până în acest moment au fost deja montate grinzile podului și a fost turnată placa de suprabetonare. Ulterior, întreaga structură va fi acoperită cu un strat de asfalt.

Amintim faptul că drumul județean 161 (DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C este parte componentă a Drumului Bistriței și are o lungime de aproape 17 km. Lucrările, în valoare de 32.303.622 lei, sunt finanțate din fonduri europene.

Acces cu autobuzul sau trenul la Electric Castle

Peste 120 de autobuze și trenuri, cu plecări din jumătate în jumătate de oră, sunt opțiunile pe care organizatorii le pun la dispoziție pentru a limita utilizarea autoturismelor. Cei care aleg, totuși, să vină cu mașina sunt încurajați să-și ia și prietenii cu ei, organizatorii oferind acces gratuit în parcare pentru mașinile cu toate locurile ocupate și anunțând premii speciale pentru pasageri.

Într-o lume în care problemele de mediu devin tot mai acute, Electric Castle își încurajează publicul să trăiască experiența de festival într-un mod sustenabil. Mai multe detalii despre acțiunile pro sustenabilitate desfășurate de Electric Castle pot fi consultate pe electriccastle.ro.

Cu Macklemore, The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Jamie xx și Peggy Gou în cap de afiș, plus alți peste 300 de artiști în program, EC rămâne cea mai bună alegere pentru cei care caută muzică live din genuri diverse, și experiența autentică de festival. „Festivalul de la castel” va avea loc între 19 și 23 iulie, pe domeniul Banffy.

