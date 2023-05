Firma care administrează parcarea de la aeroport, pe făraș? Consilierii județeni USR cer rezilierea contractului cu GOTO Parking

Consilierii județeni USR cer rezilierea contractul cu firma GOTO Parking, care, în prezent, administrează o parte a parcării din incinta aeroportului.

Tarifele de parcare din incinta aeroportului, administrate de GOTO, sunt mai mari decât parcările administrate de aeroport. Foto GOTO Parking

Cătălin Sălăgean, consilier județean USR, a cerut rezilierea contractului cu GOTO și a atras atenția și asupra faptului că societatea a ajuns „să impună propriile legi în parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu”.

„E tot mai evident că forul județean e captiv în contractul cu GOTO. Consiliul Județean doar asistă și pare legat de mâini și de picioare. Enumăr trei nereguli care au apărut, doar în ultimele luni: firma taxează locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități, chiar dacă legea impune ca acestea sa fie gratuite; a desființat locurile de drop-off pentru microbuze, deși orice aeroport civilizat are astfel de locuri, toate marile aeroporturi au amenajate astfel de spații. Aeroportul ne-a sesizat că GOTO a executat lucrări în apropierea terminalelor, fără să respecte zona de securitate aeroportuară. Acolo, în incinta parking-ului, GOTO aplică propriile legi, ignorând legislația și toate normele de securitate. Și când s-a solicitat mărirea de tarif nu am făcut nimic, doar am aprobat. Înțeleg că GOTO e o societate comercială orientată spre profit, însă nu trebuie să ne scape din vedere că aeroportul este un serviciu de interes public și trebuie să ținem cont de interesul cetățenilor”, a spus Cătălin Sălăgean, cerând și rezilierea contractului cu GOTO.

Declarațiile au fost făcute luni, în ședința ordinară de Consiliu Județean.

Liderul consilierilor județeni ai USR Mihai Iepure a subliniat în cadrul ședinței de Consiliu Județean importanța impunerii concesionarului a obligației respectării legislației cu privire la persoanele cu dizabilități și a insistat pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale ale GOTO.

Ștefan Iliescu, director executiv în cadrul Direcției Juridice a Consiliului Județean, a declarat că contractul cu GOTO a fost încheiat pe o perioadă de 49 de ani și a recunoscut că în acest moment există diferențe de opinie între societate și aeroport.

„Într-adevăr, în ultimul timp, societatea GOTO a operat unele modificări în ceea ce privește locurile de parcare pe care le exploatează. Este un diferend în acest moment între aeroport și societate, aeroportul, în ultimul timp, reclamând o distanță de securitate de 30 de metri de la terminal asta ducând până la jumătatea parcării operate de GOTO, fapt ce le interzice atât accesul, cât și parcarea mașinilor. Concesionarul a atacat procedura aeroportului și urmează să se reglementeze pe cale legală acest diferent. Suprafața concesionată acestui operator este exploatată de către el, conform contractului încheiat. Până în acest moment nu există dovezi vizibile ale încălcării prevederilor contractuale. Este o diferență de opinie între aeroport și GOTO. Tot timpul, solicitările aeroportului le soluționăm în măsura prevederilor contractuale. Contractul este încheiat pe o perioadă de 49 de ani, motiv pentru care orice posibilă cauză de încetare din voința Consiliului Județean poate atrage despăgubiri pentru folosul nerealizat de această societate”, a spus Iliescu.

În luna martie, și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, vorbea despre o posibilă reziliere a acestui contract, cerând reprezentanților aeroportului o analiză despre ce înseamnă preluarea întregii parcări în administrare.

Reamintim că, în 2010, se încheia un contract între Consiliul Județean Cluj și SC UTI Parking & Hotel Management SRL (ulterior GOTO Parking) pentru construirea unui parking etajat cu 1.740 de locuri și a unui hotel de 4 stele.

