Verdict în favoarea Primăriei Cluj-Napoca. Poate să semneze contractul pentru metrou!

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să respingă contestația depusă de firma din Turcia, Dogus, în urma licitației pentru construirea metroului clujean. Cu alte cuvinte, Primăria Cluj-Napoca are undă liberă să semneze contractul cu turcii de la Gülermak.

sursă foto Primăria Cluj-Napoca

Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a fost dată vineri, 7 martie, iar soluția este următoarea: „respinge pe fond”.

În 10 martie, Asocierea SC Dogus Insaat Ve Ticaret AS – SC Tekfen Insaat Ve Tesisat AS a contestat rezultatul licitației pentru construirea metroului din Cluj.

„Comisia de evaluare nu cunoaște valoarea ofertei Asocierii SC Dogus Insaat Ve Ticaret AS - SC Tekfen Insaat Ve Tesisat AS, deoarece, conform SEAP, după acordarea calificativului de neconformitate din punct de vedere tehnic, acest ofertant nu a mai intrat in etapa de evaluare financiară, astfel că oferta financiară nu a putut fi vizualizată. Singura ofertă financiară vizualizată și evaluată de către comisia de evaluare a fost cea care a îndeplinit condițiile de eligibilitate și tehnice, respectiv cea a Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S., Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A”, spunea, la acea dată Primăria Cluj-Napoca.

În 28 februrie 2023 Gulermak a fost desemnată câștigătoarea licitației deschise având ca obiect „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj”.

Printre proiecte se numără cel al liniei de metrou din Dubai pentru Expo 2020, care a costat 2,8 miliarde de dolari. Compania are o subsidiară care este lider în Turcia la producția de oțel, având trei fabrici în Ankara și Izmir.

Cel mai probabil, Dogus va contesta decizia CNSC la tribunal.

Contract de 2 miliarde de euro

Doi constructori din Turcia, Dogus și Gulermak, firme care au în portofoliu liniile de metrou din Istanbul sau Dubai, au depus pe 28 octombrie 2022 oferte la contractul de aproape 2 miliarde euro.

Pentru primele 9 stații din proiect (lucrări la structură) este asigurată o finanțare de 300 de milioane de euro prin PNRR.

Trenurile metroului din Cluj-Napoca vor circula la un interval de 90 de secunde, iar capacitatea va fi cuprinsă între 15.000 şi 20.000 pasageri, mai puţin de jumătate din capacitatea proiectată pentru Magistralele M5 şi M6 din Bucureşti. „Construcția unei linii de metrou ușor, cu 19 stații subterane în tehnologie „rail” șină de cale ferată, cu o capacitate transport nominală/maximă la interval de 90 sec: 15.200/21.600 pasageri / oră și sens (40 trenuri / oră și sens) și un depou suprateran. Cluj Napoca este al doilea oraş din România după numărul de locuitori, iar valorile de circulaţie pe DN 1 Floreşti – Cluj Napoca sunt comparabile cu cele de pe DN 1 Otopeni – Bucureşti (şosea cu 6 benzi)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: