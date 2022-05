Grupul Leier inaugurează o nouă fabrică în Câțcău, Județul Cluj (P)

Grupul Leier, unul dintre cei mai mari jucatori ai pieței materialelor de construcții din România, a inaugurat la finalul săptămânii trecute cea de-a patra fabrică de profil din România, la Câțcău, în județul Cluj.

Leier este într-o continuă dezvoltare pe piața din România, având în prezent patru puncte de lucru la nivel național – Unirea (2005), Iași (2018), Sighișoara (2020), Câțcău (2021).

Deschiderea oficială a fabricii de la Câțcau a fost realizată în prezența a peste 200 de invitați, parteneri ai business-ului, oficialități și antreprenori, precum și angajați, care au vizitat împreună fabrica și au celebrat investiția realizată în acest punct de lucru. Grupul Leier este deținut și administrat de trei generații ale aceleași familii, prezenți la eveniment.

Administrat sub forma unui business de familie, Leier continuă dezvoltarea sa constantă prin investiții intensive și extensive, reinvestind profitul obținut în toate fabricile sale de la nivel național. Planurile de extindere au fost evidențiate prin dorința de achiziție sau de investiție în noi puncte de lucru, care să permită deservirea completă a pieței românești cu soluții complete pentru construcții, precum și prin investiții contante care vizează creșterea performanțelor obținute, îmbunătățirea calității producției și creșterea satisfacției angajaților Grupului.

Thomas Ebner, CEO Leier România a vorbit despre planurile de dezvoltare ale Grupului la nivel național: „Noi, Familia Leier, suntem foarte mândri de fabricile noastre, căci aici, cu tehnologia cea mai nouă și la cele mai înalte standarde, fabricăm cele mai calitative produse. Acest lucru este posibil numai prin evoluția noastră continuă și cu investiții permanente. Este filozofia noastră să păstrăm în companie profiturile generate și să le reinvestim. Împreună, dragi clienți și furnizori, dragi politicieni, suntem responsabili să asigurăm o evoluție continuă în această țară frumoasă și să asigurăm succesul reciproc.”

La nivel național, Leier deține două puncte de lucru în Iași și Sighișoară, ambele producătoare de zidărie ceramică, la Sighișoara fiind singurul producător de țiglă ceramică din România. Celelalte două puncte de lucru sunt la Unirea (județul Alba) și la Câțcău (județul Cluj), unități ce produc elemente vibropresate din beton. Pentru că Grupul Leier este un veritabil producător de prefabricate din beton, cu o experiență de peste 55 de ani, odată cu lansarea fabricii de la Câțcău a fost dezvoltată gama de dale și pavele premium, sub brandul Leier Kaiserstein.

Istoria Leier

Grupul Leier este activ în 7 țări (Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, România, Croația și Ucraina) în domeniul producției de materiale pentru construcții, comercializării și service-ul autovehiculelor premium (BMW, Mini, Hyundai și Skoda), în cel imobiliar și al confecțiilor metalice / ingineriei mecanice.

Ascensiunea Grupului Leier către elita pieței materialelor de construcții la nivel internațional a început în urmă cu 55 de ani, prin edificarea primei fabrici de betoane a domnului Michael Leier, fondator. Până în prezent, Grupul se află exclusiv în proprietatea familiei, trei generații gestionând împreună afacerile și evoluția companiei.

Prima companie din România, Leier Rom a fost înființată în anul 2004 ca parte a grupului Leier, iar în toamna anului 2005 au început lucrările de construcție a noii fabrici Leier în comuna Unirea, județul Alba. Unitatea de producție și-a început activitatea în iunie 2006, aici fiind fabricate diferite elemente pentru zidărie și cofraj din beton, pavele, borduri, elemente pentru canalizare. Ultima linie de producție s-a finalizat în vara anului 2009, iar începând cu 2014 paleta de produse realizate în această locație a fost completată cu panouri fonoizolante de înaltă calitate din elemente Durisol.

Cea de-a doua fabrică a Grupului Leier a fost achiziționată în anul 2018, unul dintre cei mai importanți competitori ai pieței materialelor de zidărie ceramică din Iași. Astfel, compania Brikston Construction Solutions S.A. a fost achiziționată integral de Grupul Leier, de la acel moment fiind imediat inițiate investiții în operarea durabilă și pe termen lung a fabricii.

În anul 2020 Leier a făcut un nou pas în dezvoltarea business-ului, achiziționând un important producător de cărămidă și țiglă ceramică din Sighișoara. Și aici Grupul Leier a inițiat imediat investiții, pentru a crește în continuare nivelul calitativ ridicat al produselor.

În anul 2021 Leier a finalizat o investiție de tip Greenfield într-o unitate de producție la Câțcău, unde sunt produse elemente vibropresate din beton ce cea mai înaltă calitate.

Grupul Leier are convingerea că piața românească a materialelor de construcții este într-o continuă dezvoltare și participă activ la aceasta prin investițiile de amploare ce asigură un înalt standard calitativ al portofoliului de produse, adaptat permanent la evoluția pieței. Investițiile în înființarea unor noi puncte de lucru sunt menite să asigure Grupului proximitatea față de clienții săi, conducerea companiei fiind deschisă și altor posibile achiziții: „Producţia din Ro­mâ­nia se comercia­li­zea­ză la nivel naţional, în Republica Mol­do­va şi Ucraina. Cu gama de zidărie cera­mică sun­tem prezenţi în reţeaua naţională DIY, în timp ce la Sighişoara avem singura fa­brică de ţiglă ceramică din România. În această unitate de producție am renovat întreaga clădire de birouri și efectuăm constant investiții menite să îmbunătățească aprovizionarea, producția și logistica. Gama Leier Kaiserstein, produsă în cele două fabrici de vibropresate din beton a fost promovată cu succes în acest an și suntem pregătiți pentru deschiderea secției de la Iași, unde vom avea un brand puternic și vom veni în întâmpinarea clienților noștri cu soluții complete pentru construcții. Investiţia de la Iaşi este în curs de implementare, aici se construieşte şi se pune în exploatare o nouă hală, care va găzdui o linie de producţie pentru prefabricatele din beton. Fabrica Leier de la Câțcău este o investiție de tip Greenfield și deservește piața din Vest a României. Aici producem dale și pavele premium și suntem în plin proces de producție, fabrica fiind la acest moment complet funcțională. În 2021 am integrat cu succes produse premium pentru zidărie, de tip LeierPlan și LeierTherm, ambele importate din Grup, pe care piața din România le-a integrat în cu succes în proiectele sale de construcție.” a declarat Thomas Ebner, CEO Leier România.

Urmărindu-și cu perseverență scopul declarat, acela de a fi un jucător de top în piața materialelor pentru construcții, Leier marchează o premieră importantă: în toate cele patru fabrici sunt în derulare investiții majore în creșterea capacității de producție, dezvoltarea de noi secții sau produse, îmbunătățirea calității produselor, dezvoltarea relațiilor cu clienții și a logisticii necesare.

Efervescența tuturor piețelor pe care activează (zidărie ceramica si de beton, tiglă ceramică și de beton, prefabricate din beton, coșuri de fum) determină managementul să rămână focusat pe toate proiectele în derulare și să se adapteze specificului fiecăruia, astfel încât, privesc încrezători în realizarea cu succes a tuturor planurilor Grupului Leier în România.

