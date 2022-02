Se reia circulația TIR-urilor pe podul de peste Someș situat pe DN 1C. Se oprește traficul greu de pe DJ 172F și DJ 161D

Consiliului Județean Cluj a anunțat că se va stopa traficul greu pe DJ 172F și DJ 161D care tranzitează comuna Mica, iar începând de marți, 15 februarie, se va relua circulația pe podul peste Someș situat pe DN1C.

„Urmare a restricționărilor de trafic de pe drumul național DN 1C, mai exact podul de la ieșirea din municipiul Dej înspre județul Bistrița-Năsăud, în cursul zilei de miercuri, 9 februarie 2022, am solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, în regim de urgență, oprirea traficului greu pe cele două drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj, respectiv DJ 172F și DJ 161D, și ridicarea restricțiilor de tonaj de pe DN 1C.

Ulterior acestui demers, am discutat și am stabilit împreună cu primarul municipiului Dej, domnul Morar Costan, să se ridice restricțiile de tonaj de pe drumul național 1 C, podul peste Someș.

Ca atare, traficul greu va reveni pe acest drum și va înceta pe cele două drumuri județene afectate, folosite ca rută alternativă”, a transmis CJ Cluj.

Începând de săptămâna viitoare, respectiv de marți, 15 februarie 2022, se va relua traficul pe DN 1C, podul peste râul Someș, circulația revenind la normal și pe cele două drumuri județene care tranzitează comuna Mica.

Totodată, cele două drumuri județene afectate din cauza traficului greu urmează a fi reabilitate și readuse în condiții optime de circulație. Anterior deciziei de deviere a traficului acestea s-au prezentat în bune condiții, problemele fiind cauzate de camioanele de mare tonaj care au tranzitat zona.

Podul de peste Someș a fost închis traficului greu din cauza fisurilor

Prefectura Cluj a anunțat în data de 12 noiembrie 2021 că având în vedere solicitarea Comitetului Local Pentru Situații de Urgență Dej s-a decis ca pe podul de peste râul Someș, aflat în municipiul Dej, să se interzică traficul greu, cu tonaj peste 7,5 tone.

„Se aprobă devierea/restricționarea traficului greu de peste 7,5 tone, începând cu ora 00:00 a zilei de 13 noiembrie 2021, pe Drumul Național DN 1C, la nivelul podului care asigură traversarea peste râul Someș la km 60+654 în localitatea Dej, urmând ca circulația să se efectueze pe următoarele drumuri:

-pe direcția Bistrița și Cluj-Napoca și retur, pe drumul județean DJ 172F (Mica – Mănăstirea – Mintiu Gherlii – Gherla)

-pe direcția Baia Mare și Cluj-Napoca și retur, pe drumul judetean DJ 109 E (prin Vad – Cetan – Dej)”, se arăta în hotărâre.

Podul peste Someș de la Dej s-a aflat în ultimele luni în lucrări de reabilitare, iar în urma fisurilor constatate, care pun în pericolul traficul auto, s-a solicitat devierea autovehiculelor de mare tonaj.

