Bebe Tei se deschide miercuri, 15 aprilie, la Iulius Mall Cluj (P)

Iulius Mall Cluj continuă să își diversifice paleta de retaileri, adăugând în portofoliul său încă un brand mult așteptat. Miercuri, 15 aprilie 2026, va avea loc deschiderea magazinului Bebe Tei, care aduce mai aproape de clujeni selecția variată care a consacrat brandul: de la produse pentru bebeluși și copii, până la articole pentru întreaga familie, toate alese cu grijă pentru a răspunde nevoilor zilnice.

Noua locație se află la parterul Iulius Mall și este dispusă pe o suprafață de peste 1.700 de metri pătrați în care clienții vor descoperi universul Bebe Tei: un spațiu dedicat întregii familii, cunoscut pentru diversitatea impresionantă de produse.

Cu ocazia inaugurării, clujenii vor beneficia de oferte speciale de deschidere. Mai mult, clienții Bebe Tei vor avea consiliere specializata pentru toate categoriile de produse din noua locație din Iulius Mall Cluj.

„Suntem încântați să aducem aproape de clienții noștri un brand cu o reputație solidă în rândul familiilor din România, iar prezența Bebe Tei în Iulius Mall Cluj completează firesc mixul nostru de retaileri. Zona de la parter a fost recent reconfigurată tocmai pentru a găzdui branduri relevante pentru tineri și familii tinere, iar Bebe Tei se integrează perfect în viziunea noastră. Avem convingerea că publicul clujean va fi încântat de gama variată de produse pe care Bebe Tei o pune la dispoziție, dar și de conceptul special al locației”, a declarat Ștefan Roman, Shopping Center Manager Iulius Mall Cluj.

Bebe Tei - Magazinul familiei tale

Suntem bucuroși să deschidem cel de-al 12-lea magazin Bebe Tei din țară, la Cluj-Napoca, continuând astfel misiunea noastră de a fi mai aproape de familiile din România.

Conceptul Bebe Tei s-a adresat inițial părinților și copiilor, iar odată cu extinderea și diversificarea gamei de produse, a evoluat într-un spațiu complet, dedicat întregii familii. Bebe Tei reunește, într-un singur loc, produsele esențiale pentru îngrijirea și starea de bine a întregii familii, într-un mediu modern și prietenos, gândit pentru o experiență de cumpărături cât mai plăcută. Gama extinsă și atent selecționată de produse oferă o experiență de cumpărături completă și plăcută.

Despre Bebe Tei

„Dedică timp copilului tău, de restul ne ocupăm noi!” este misiunea care stă la baza magazinului Bebe Tei. Pornind din dorința de a fi alături de părinți și de cei mici, brandul a dezvoltat un concept care include o gamă largă de produse din categorii precum: îngrijire pentru mamă și copil, hrană pentru bebeluși, jucării, puericultură, dar și dermato-cosmetice și cosmetice premium, produse de îngrijire personală, alimentație sănătoasă, precum și suplimente alimentare.