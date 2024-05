„Ocaua mică” a medicinii românești. Oamenii de rând mor în chinuri, pentru vedete plătim avioane! La propriu!!!

În timp ce „sistemul medical” ne ține la curent 24 din 24 cu starea de sănătate a „bolnavului-comoara națională” Piersic, tot în România, tot „la stat”, o bolnavă de cancer de 92 de ani este purtată în chinuri între spitale pentru că lipsește o parafă!

Sistemul „medical” românesc se laudă cu spitale precum cel din imagine. Așa arătau sălile de tratament ale Spitalului din Mociu (jud. Cluj) închis în 2008 și redeschis electoral în 2015/ Foto: arhivă monitorulcj.ro

România, stat eșuat! În timp ce „sistemul medical” ne ține la curent 24 din 24 cu starea de sănătate a „bolnavului-comoara națională” Florin Piersic, tot în România, tot „la stat”, o bolnavă de cancer de 92 de ani este purtată în chinuri între spitale pentru că lipsește o parafă! O simplă ștampilă.

„O experiență cumplită. Sistemul medical de stat. Soacra mea, 92 de ani, strigă de durere, dureri cumplite. Chemăm salvarea, este internată: cancer. Neoperabil.

Ne decidem să mergem la unicul spital de îngrijiri paliative din București. De ce? Unu, fiindcă aveam ceva mai multă siguranță că va avea parte de tratament medical adecvat, inclusiv, eventual, cu morfină. Doi: soacra mea, profesor universitar pe bune, îndrumător de doctorate pe bune, care nu primea o floare cadou, a cotizat enorm la acest sistem și acum este a doua oară în 30 de ani când are nevoie de sistemul medical de stat. Și aici începe infernul”, a scris Mircea Marian pe Facebook.

„Fără biopsie parafată, nu o primesc”

Chiar dacă femeia a cotizat ani de zile la sistemul de sănătate, aceasta a fost trimisă de la un spital la altul pentru O ȘTAMPILĂ și ne întrebăm oare de ce mulți preferă să se trateze în afară???

„Sunăm la spitalul de îngrijiri paliative. Au locuri, dar le trebuie «diagnosticul». Mergem la spitalul unde e internată, deja e târziu, și ni se spune: diagnosticul, la externare doar. Ne ducem a doua zi direct la paliative. Ne dau o listă de trei documente care să demonstreze că soacra mea chiar are cancer. Printre ele, biopsie. Înapoi la spitalul unde e internată, unde personalul medical își dă ochii peste cap și ne transmite că nu fac biopsie unei persoane de 92 de ani. Ne dau o hârtie pe care scrie rezultatul CT, dar n-are parafă. Înapoi la paliative: refuz total. Fără biopsie parafată, nu o primesc. Acesta e momentul în care soția mea a început să plângă și eu m-am decis să scriu.

Avem, deci, un om care stă să moară și noi nu cerem minuni, ci să i se asigure un sfârșit decent. Nu zic de mine, dar copiii soacrei mele, soția mea, sunt cu nervii la pământ. Suntem plimbați între spitale, de la Ana la Caiafa. Telefoanele nu funcționează, nu răspunde nimeni. Spitalele de stat nu comunică între ele, iar noi mergem câte 40 de minute dintr-un capăt în celălalt al Bucureștiului.

Puteam să «sun», da? Nu am vrut. Văd ce circ fac cu Florin Piersic, ca să ne arate că sistemul funcționează. Mint. Medicii, amabili, nu brutali, dar atât. Abia când Anca a început să plângă, de la Paliative au sunat la spitalul unde e internată, dar nu le-a răspuns nimeni și...asta e, mult succes. Doctorița de la Paliative era îngrijorată că răspunde penal dacă nu știu ce... - ceea ce, sincer, nu cred. Acesta e sistemul medical de stat. Peste această cumplită bătaie de joc nu am cum să trec.

Să vă fie rușine, stimați medici. Rafila, un nenorocit care patronează un sistem hipercorupt. Ce am scris aici e doar 10% din ceea ce ni s-a întâmplat”, a încheiat Mircea Marian.

Rămâne întrebarea, cu cei care nu au resursele financiare să se trateze cum rămâne?

Cazuri în care sistemul medical a eșuat

Moartea neașteptată a Alexandrei, mamă a trei copii, la Spitalul de Urgență „Mavromati” din Botoșani de la mijlocul anului 2023, arată deficiențele majore din sistemul medical românesc. Potrivit raportului preliminar întocmit de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Botoşani, pacienta Alexandra Ivanov a fost internată la ora 23:30 cu „sângerare pe căi genitale externe, dureri hipogastrice şi lombare”. Diagnosticul stabilit la internare a fost de „sarcină oprită în evoluţie, metroragie minoră, observaţie anemie secundară”.

Inspectorii sanitari au stabilit că „de la ora 00:45, când i s-a administrat ser fiziologic şi un medicament, până la 07:35 nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire” pentru tânăra respectivă.

Alt caz care ne arată „sistemul medical” românesc este cel al femeii care a născut în stradă, din cauză că a fost refuzată de spitalul Urziceni.

Tot în vara anului 2023, câțiva medici din Satu Mare au fost acuzați de o familie că au zdrobit capul unui bebeluș la naștere, iar acesta a murit.

Publicația Portal Satu Mare a relatat cazul unei tinere cu apendicită care a așteptat DOUĂ ORE la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare fără să fie consultată. După ce a fost ținută mai multe ore fără să fie consultată, tatăl a luat decizia de a se duce cu fiica (în vârstă de 24 de ani - n.red.) la Spitalul Județean din Baia Mare.

„Am ajuns cu fata mea la Urgență de la ora 14.20. Până la ora 16.00 nu a venit medicul să o vadă. Am încercat să vorbesc cu cineva, inclusiv cu medicul, dar nu am reușit. Sătui să stăm atâta timp pe holuri, cu dureri foarte mari, am decis să îmi iau fiica și să merg la spitalul din Baia Mare. Am luat legătura cu avocatul meu și am să îi fac plângere medicului. Este inadmisibil așa ceva. Am înțeles că ar fi același medic care este cercetat în mai multe cazuri”, a spus sătmăreanul Mike Csaba, pentru PresaSM.

În ianuarie 2023, Ștefania, o adolescentă de 15 ani, a murit la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, unde a fost internată cu pneumonie și, în doar câteva ore, a decedat.

Polițiștii din Satu Mare au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz, după ce părinții adolescentei au reclamat că au semne de întrebare în privința decesului fiicei lor. Ei susțin că nu vor să învinovățească pe cineva, dar caută răspunsuri pentru că nu își explică cum fiica lor „a intrat zâmbind la Urgențe și după o oră a murit”.

Nomenklatura PSD îi oferă tratament preferențial actorului Florin Piersic

Nomenklatura PSD îi oferă tratament preferențial lui Florin Piersic și face spectacol în timp ce pacienții obișnuiți sunt dați deoparte: însuși premierul Ciolacu a cerut să fie informat de soarta actorului, scrie defapt.ro

Însă, pe rețelele sociale se arată că, la Spitalul Foișor, s-ar fi amânat operații pentru a-i face loc pacientului VIP.

