Cum va arăta noul terminal de la aeroport după extindere? Lucrările vor fi gata în februarie.

Lucrările de extindere la terminalul plecări de la Aeroportul Internațional Cluj vor dura până în februarie 2024 și vor aduce în plus trei noi porți de îmbarcare. Lucrările vor afecta confortul pasagerilor, dar reprezentanții aeroportului spun ce soluții au găsit pe perioada lucrărilor.

Viorel Federiga, președinte Consiliul de Administrație al aeroportului, David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj și Ionuț Ioniță, director în cadrul Bogart, la prezentarea proiectului extinderii terminalului. Foto: monitorulcj.ro

Cei care se ocupă de extinderea terminalului, Asocierea Bogart-UTI-ACI, au asigurat 80 de containere pentru zona de regrupare a pasagerilor.

„La sfârșitul lunii iunie vor fi procesate primele zboruri interne prin aceste containere, iar în noaptea de 4 spre 5 iulie deja zborurile externe vor fi procesate prin aceste containere. Există aer condiționat, bineînțeles că nu există condiții la fel de bune ca și în aerogară. La fel, spațiile comerciale le mutăm parțial în aceste containere. Ne pare rău că până în februarie- martie anul viitor confortul pasagerilor va fi afectat. Din martie 2024 vom prezenta alte condiții. Pe parcursul lucrărilor, nu vor mai fi zonele de regrupare. În cadrul proiectului au fost deja pregătite peste 80 de containere cu aer condiționat, unde se asigură zonele de regrupare pentru zborurile interne și externe. Ne pare rău și le cerem scuzem pentru că aproximativ 6 luni va fi afectat confortul pasagerilor, avem suprafață corespunzătoare, dar înălțimea este de doar 2,35 metri, nu vor fi cele mai bune condiții, este o situație temporară pentru a ne putea prezenta în luna martie cu noul terminal. Nu credem că va scădea traficul de pasageri din această cauză, vom pune panouri de informare, asigurăm asistență ne cerem scuze anticipat”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj cu ocazia prezentării proiectului de extindere a terminalului plecări.

3,1 milioane de pasageri până la finalul anului

Potrivit lui Ciceo, până la finalul anului, traficul de pasageri va ajunge la 3,1 milioane de pasageri. În prezent, aeroportul clujean are în derulare proiecte de 80 de milioane de euro până la finele anului.

„În ce privește extinderea terminalului, este foarte important având în vedere creșterea numărului de pasageri. Anul acesta noi considerăm că vom depăși 3 milioane de pasageri, aproximativ 3,1 milioane, dacă în 2019 am avut 2,9 milioane. La orele de vârf există perioade aglomerate în terminalul plecări, în zona de regrupare, în zona de regrupare la plecări externe. Avem intenția și vom demara studiul de fezabilitate vom construi un nou terminal. Până atunci, această extindere este foarte importantă.

Noi am gândit aceste terminale începând cu anul 2005 când aveam 200.000 de pasageri, am pregătit infrastructura pentru 3 milioane de pasageri. În ce privește traficul avem o revenire puternică față de 2022. Dacă în primele 5 luni ale anului am avut 797.000, iată că în primele 5 luni din 2023 avem o creștere de 47%, 1.170.000 de pasageri. Se continuă creșterea și în luna iunie, din acest motiv considerăm că vom depăși, pentru prima oară în istoria aeroportului, 3 milioane de pasageri.

Legat de extinderea terminalui, vom avea o extindere a terminalului spre nord, spre partea de est, ce e foarte important e că mărim sălile de regrupare. La momentul de față la plecări interne avem aproximativ 400 de mp, vom ajunge la aproximativ 1.700 mp, iar în ce privește zona de regrupare externe de la 1.800 mp ajungem la aproximativ 5.100 mp. Vor fi îmbunătățiri semnificative pentru confortul pasagerilor", a mai spus directorul aeroportului clujean.

Detaliile investiției

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, au semnat în 6 aprilie contractul de finanțare pentru realizarea proiectului „extindere terminal pasageri plecări pe latura de nord”.

Perioada de implementare este de 24 luni, iar valoarea totală a contractului de finanțare este 365.708.900,80 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 129.618.899 lei. Fondurile de la bugetul de stat vor fi în valoare de 19.824.066 lei, iar valoarea suportată de aeroport va fi de 213.216.078 lei.

„Aeroportul va semna contractul de finanțare. Contractul este de 365 milioane lei. Valoarea suportată de aeroport este de aproximativ 213 milioane lei. Este un efort financiar, dar reușim să îl facem, avem venituri proprii importante, avem profit, ca să putem asigura fondurile. Aeroportul a luat și un credit de 80 de mlioane de lei”, a mai spus Ciceo.

Aeroportul își face parc fotovoltaic

„În partea de est vom avea două filtre de control securitate, cu echipamente moderne (...) E o provocare foarte mare pentru că se lucrează sub trafic. În cadrul acestui proiect vom avea un sistem de panouri fotovoltaice, aproximativ 270 de panouri. Aproximativ 40% din energia electrică pentru terminale va fi furnizată de acest sistem de panouri. Separat de acest panouri fotovoltaice care vor fi pe acoperișul terminalului, noi facem studii de fezabilitate pentru un parc fotovoltaic astfel încât în următorii 2-3 ani dorim să devenim independenți energetic”, a mai spus David Ciceo.

Costurile obiectivelor de investiți:

Extindere terminal plecări: 227.510.000 lei

Extindere platform pentru aeronave: 20.854.000 lei

Echipamente de securitate: 6.585.000 lei

Durata de realizare a investiției

Proiectare: 90 de zile

Execuție lucrări: 255 de zile

Termen de finalizare investiție: 10 februarie 2024

Extindere terminal pasageri pe latura de nord

Suprafețe extindere terminal plecări

Suprafața extindere parter: 2.575 mp

Suprafață extindere etaj: 4.625 mp

Suprafață totală extindere terminal plecări: 7.200 mp

Zona internă: se suplimentează cu 1 poartă de îmbarcare

Zona externă: se suplimentează cu 2 porți de îmbarcare

Obiectivul principal al investiției constă în extinderea terminalului pasageri plecări spre nord, atât la parterul clădirii, cât și la etajul acesteia, pe zona porților de îmbarcare A1, A2, A3, destinate zborurilor interne și pe zona porților de îmbarcare B1, B2, B3, B4 destinate zborurilor externe. În urma implementării proiectului, terminalul plecări va fi extins cu aproximativ 7.200 de metri pătrați și platforma de staționare aeronave cu aproape 9.000 de metri pătrați, ceea ce va duce la creșterea capacității de procesare și a gradului de confort al pasagerilor. Noile spații vor fi dotate cu aparate de securitate de ultimă generație de tip standard C3, urmând a fi realizate două porți de îmbarcare pentru zborurile externe și o poartă de îmbarcare pentru zborurile interne.

Terminalul nou extins va asigura desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice de procesare a pasagerilor și a bagajelor acestora (înregistrare, formalități de check-in, control de securitate, control al documentelor la frontieră, control vamal etc.), capacitatea sa de procesare fiind dimensionată, astfel încât, să asigure procesarea fluxurilor de pasageri și bagaje la ore de vârf, pentru a răspunde la nevoile viitoare pe baza rezultatelor și a prognozelor de trafic.

Directorul aeroportului clujean a prezentat și care sunt avantajele extinderii terminalului plecări:

infrastructură pentru traficul de pasageri în creștere

se reduce timpul de procesare în orele de vârf

crește capacitatea pentru pasageri și bagaje

crește confortul pasagerilor

se asigură noi spații comerciale

atragerea de noi transportatori aerieni

vor scădea cozile pentru controlul de securitate cu cele două noi filtre care se vor implementa



„În condițiile evoluției traficului aerian înregistrat în ultima perioadă de timp pe aeroprt, prin extinderea terminalului de pasageri, aeroportul va putea asigura infrastructura pentru un număr mai mare de pasageri. Prin investiția propusă, în acord cu obiectivele de protecție a mediului, proiectul va contribui la obiectivele de creștere a accesibilității și mobilității regionale. Asigurarea infrastructurii necesare deservirii operațiunilor în condiții de siguranță și într-un timp redus, va crea noi posibilități de creștere a numărului de frecvențe de operare sau de introducere de noi destinații de călătorie spre alte regiuni din țară sau din afara țării pentru pasagerii din aria de captare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj", au mai spus reprezentanții aeroportului.

