Angajații Primăriei Florești, lăudați de locuitorii comunei: „Am «fobie de ghișeu», dar aici mă duc liniștită. Nu mă ceartă”

O floreșteancă a fost surprinsă de amabilitatea și manierele de care au dat dovadă angajații Primăriei Florești. Ea spune că a avut o experiență extrem de plăcută.

Pe grupul „Trăiesc în Florești - Cluj”, o tânără a scris o postare în care și-a prezentat experiența la Primăria Florești care, spre surprinderea sa, a fost „extrem de plăcută”.

Tânăra spune că de fiecare dată când a avut o treabă la o instituție de stat, angajații i-au vorbit urât și chiar au certat-o. De aici vine și mirarea ei:

„Am avut astăzi parte de o experiența extrem de plăcută la Primăria Florești (o experiență care ar trebui să fie absolut normală, dar știm cu toții că la noi în țară nu e). Domnul Polițist care era la intrare m-a îndrumat către departamentul la care trebuia să ajung, iar de acolo am fost preluată de o doamna foarte amabilă, care a insistat să ocup loc, mi-a făcut chiar și 2 copii xerox fără să mă certe că de ce nu am venit pregătită, apoi am ajuns la Taxe și impozite unde a trebuit să completez o declarație și unde, la fel, am fost primită cu amabilitate și mi s-a explicat ce trebuie să notez. Nu merg prea des la Instituțiile de Stat, dar de fiecare dată mi s-a vorbit urat și am fost certată... până acum. Experiența de azi mi-a dat speranța. Speranță că poate (chiar dacă foarte lent) evoluăm”, a scris tânăra.

Postarea a adunat peste 500 de reacții și zeci de comentarii. Aparent, această situație nu este o excepție.

Locuitorii din Florești au început să răspundă în secțiunea de comentarii cu experiențele lor și niciuna nu a fost negativă:

„Da, Primăria noastră e diferită de alte locuri. Eu am «fobie de ghișeu», dar la noi la Florești mă duc liniștită. Ba mai mult, foarte multe probleme se rezolvă simplu la telefon sau online prin e-mail, cu răspunsuri prompte și explicații foarte bune. Felicitări, #PrimariaFloresti.

Doamnele de la taxe și impozite sunt foarte amabile și foarte drăguțe! Și eu am fost foarte mulțumit de tot personalul din primărie.

Subscriu. Sunt amabile, dar am ajuns să ne mirăm că întâlnim normalul!

Noi am avut suficiente plimbări, din varii motive, la Primăria Florești. Absolut niciodată nu pot spune că nu am fost ajutați, și cu sfaturi în plus, față de ce avusesem nevoie.

Începând cu înregistrarea actelor de cumpărare a căsuței noastre, până la nuntă și actele bebelului din dotare, toate departamentele la care am apelat ne-au ajutat prompt și eficient. După tot felul de experiențe negative la Primăria Cluj-Napoca, am ramas mereu plăcut surprinsă de Primăria Florești

Confirm. A fost cea mai plăcută experiență schimbarea buletinului, eu fiind obișnuită, în altă localitate, să fiu certară tot timpul, ba că nu am copii xerox, ba că nu e completată cererea ok. Tot respectul pentru personalul din primăria Florești! Se vede că nu sunt acolo doar să treacă ziua.

