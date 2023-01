Daniel David, despre acțiunea în instanță deschisă de ministrul Lucian Bode: „UBB nu va fi instrumentalizată nici de factori populari, nici de natură politică”

Rectorul UBB, Daniel David, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la decizia ministrului Lucian Bode de a acționa în instanță comisia de etică a universității clujene în cazul plagiatului. „Nu mă sperie. Contează cum abordezi fenomenul. Dacă îl ascunzi sub preș și găsești explicații, e greșit”, afirmă Daniel David.

Daniel David: UBB nu va fi instrumentalizată nici de factori populari, nici de natură politică/ captură foto: https://danieldavidubb.wordpress.com/

Ministrul de Interne Lucian Bode a dat în judecată Comisia de Etică a UBB, în încercarea de a bloca emiterea unui verdict de plagiat referitor la teza sa de doctorat.

Rectorul UBB, profesorul Daniel David, a comentat acțiunea ministrului Lucian Bode de a acționa în instanță comisia de etică a universității.

Acesta spune că sesizările privind plagiatul ministrului Bode vor fi analizate inclusiv de specialiști din afara țării, pentru a elimina orice urmă de suspiciune asupra obiectivității concluziilor.

„O universitate trebuie să fie reper. UBB și-a asumat acest rol și nu va fi instrumentalizată nici de factori populari, nici de natură politică. Am avut o primă etapă anul trecut, când Comisia de Etică a primit un număr de sesizări, 4 sau 5 abateri de la etică. Comisia a analizat, le-a confirmat pe cele mai multe dintre ele, a luat măsurile interne pe care le putea lua și a anunțat CNTACU pentru demersuri suplimentare. Atât se putea face legal, asta a supărat pe toată lumea. În etapa a doua am primit mai multe sesizări, au fost mai multe suspiciuni. Le analizăm și pe acelea. Am luat și experți internaționali în comisie, pentru că în România toată lumea are suspiciuni despre toată lumea. Suntem în această fază, comisia analizează câte dintre suspiciuni se confirmă și vom sesiza, dacă va fi cazul, instituțiile naționale”, a explicat Daniel David în cadrul unei intervenții la Prima News.

„Noi credem că așa cum am făcut în prima etapă o analiză, o putem face și în a doua. Ne vom prezenta și în instanță și vom vedea ce decide instanța. Până atunci, noi mergem pe partea academică.

Dacă sunt probleme, dl. ministru va răspunde în funcție de cât a greșit în teza respectivă. Dar nu poți cere unei universități să nu analizeze niște suspiciuni la o teză care s-a dat în universitatea respectivă. (…) Nu mă sperie (acțiunea în instanță, n.r.), în toate marile universități există astfel de probleme, contează cât de des și cum abordezi fenomenul. Dacă îl ascunzi sub preș și găsești explicații, e greșit.

Noi avem niște mecanisme transparente, am spus ce facem și de ce facem și dăm rezultatele într-o manieră transparentă” a mai spus rectorul UBB la Prima News.

Plagiatul rușinos al ministrului Lucian Bode

Lucian Bode, ministrul de Interne (PNL), a contestat în instanță hotărârea prin care Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) s-a autosesizat în privința tezei sale de doctorat, cooptând în comisia de analiză a acuzațiilor de plagiat doi experți internaționali.

„Procesul a fost deschis la Tribunalul Sălaj, în fieful său și al susținătorului său de la pădure, și vizează suspendarea hotărârii prin care Comisia de Etică a UBB s-a autosesizat în urma dezvăluirii prin care am arătat că în teza lui dr. Bode există cel puțin 18,5% de conținut plagiat, la care se adaugă 6 grafice plagiate și alte 30 citate incorect”, a semnalat jurnalista Emilia Șercan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, miza demersului întreprins de Lucian Bode stă în rămânerea sa în Guvern.

Teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, va fi analizată din nou de Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, potrivit unui anunț al UBB făcut în noiembrie 2022.

Anunțul universității clujene a venit în contextul în care jurnalista Emilia Șercan a publicat o analiză în care arăta că ministrul Lucian Bode a plagiat cel puțin 18,5% din teză, nu doar 2,95%, atât cât a apreciat, la prima analiză, Comisia de Etică a UBB.

Deși comisia arăta că a identificat mai multe elemente de citare eronată și plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Lucian Bode, ministrul a reacționat la publicarea deciziei UBB, spunând că lucrarea sa este în regulă.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, procesul deschis de Lucian Bode împotriva UBB a fost înregistrat joi, 5 ianuarie, arată pressone.ro Primul termen de judecată a fost deja stabilit pentru data de 17 ianuarie 2023, adică marți, săptămâna viitoare.

