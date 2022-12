Pompierii sunt încă în parcul Tetarom 1, după o noapte albă, pentru a stinge ultimele focare! Zona rămâne supravegheată. VIDEO

Pompierii clujeni încă se află în parcul Tetarom 1, unde un incendiu a izbucnit la o hală marți seara. După o noapte albă, în care au fost chemate ajutoare și din județele vecine, salvatorii încă sting focarele ce ard mocnit.

Pompierii au acționat o noapte întreagă pentru a opri incendiul izbucnit la o hală din parcul Tetarom 1 / Foto 1: ISU Cluj - Foto 1: captură ecran - Legat de Cluj YouTube

Pompierii de la ISU Cluj au desfășurat, în cursul nopții trecute, o amplă intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din Parcul Industrial Tetarom I din Cluj-Napoca. Astfel, o suprafață de peste 1300 mp a fost cuprinsă de flăcări, cu pericol de extindere la alte secțiuni din hală, ce se întindea pe o suprafață de peste 3200mp, precum și la alte obiective aflate în apropiere.

În cursul zilei de miercuri, în jurul orei 12:00, ISU Cluj anunță că pompierii încă se află la fața locului în încercarea de a stinge ultimele focare rămase: „După mai bine de cinci ore de luptă cu flăcările, primele autospeciale s-au putut retrage la bază. Chiar și la această oră, o autospecială mai acționează la fața locului pentru stingerea focarelor ce ard mocnit și pentru supravegherea zonei. În perioada următoare, o comisie va stabili și cauza probabilă de la care a izbucnit incendiul”, a transmis ISU Cluj, într-un comunicat de presă.

La fața locului au intervenit și pompieri din județele Alba și Sălaj.

Totodată, echipajul SMURD a oferit asistență medicală unui bărbat care prezenta o plagă la nivelul degetelor mâinii. Ulterior, victma a fost transportată în siguranță la spital, pentru a primi îngrijiri medicale.

70 de pompieri au luptat cu focul

Peste 70 de pompieri au luptat cu focul care a cuprins hala din parcul Tetarom. ISU Cluj a oferit mai multe detalii despre intervenție:

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 19:30, iar primele echipaje operative au sosit la locul incendiului după opt minute de la solicitare. Imediat ce au ajuns, pompierii au efectuat recunoașterea situației și având în vedere amploarea evenimentului, au solicitat sprijin de la alte subunități, inclusiv de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele învecinate, respectiv Alba și Sălaj. Astfel, în prima etapă a intervenției au acționat patru autospeciale pentru stins incendii și două autoscări. Ulterior, forțele de intervenție au însumat 10 autospeciale cu apă și spumă, 3 autoscări, 2 ambulanțe SMURD și peste 70 de pompieri. Totodată, am fost sprijiniți de trei autocisterne pentru transport apă din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Intervenția a fost una complexă și dificilă, întrucât apelul de urgență a venit atunci când o mare parte din hală ardea generalizat. În plus, temperaturile extrem de ridicate au deformat în primă instanță o parte din structura metalică a halei, care în cele din urmă s-a și prăbușit. Pompierii au acționat în permanență la temperaturi scăzute, sub -5 grade Celsius, iar lângă autospeciale și în jurul halei s-a format polei. În plus, în interiorul halei erau depozitate numeroase materiale inflamabile, ceea ce a favorizat arderea”, mai transmite ISU Cluj.

Flăcările au afectat peste o treime din suprafața halei, unde funcționau o linie de producție de mobilier, un atelier auto, un depozit de materiale diverse, precum și diverse spații administrative.

