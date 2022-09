Povestea ca-n filme a doi tineri care s-au întâlnit la Untold! Au renunțat la locurile de muncă și au „fugit” cu rulota prin Europa. VIDEO

Raluca și Eugen sunt doi tineri care s-au cunoscut și îndrăgostit la festivalul UNTOLD. Din anul 2019 cei doi au pornit într-o aventură prin Europa cu rulota construită de ei.

Raluca si Eugen sunt doi tineri care s-au cunoscut la festivalul Untold și au decis să-și înceapă frumoasa poveste de dragoste călătorind prin Europa și prin țară.

În anul 2019 s-au hotărât să-și ofere și mai multă libertate și l-au „infiat” pe Shooby, o rulotă pe care au făcut-o cu ajutorul prietenilor.

Cei doi tineri au renunțat la job-uri, și-au vândut mașinile și au pornit prin Europa.

„Eu lucram într-o corporație de succes și pe lângă, mai lucram în weekenduri pe partea de evenimente ca model (o mai fac și acum când sunt în București)”, a transmis Raluca pentru life.ro.

„Eu, cu excepția câtorva ani în adolescență, am lucrat mereu freelancer în IT. La un moment dat, mi-am făcut și o firmă proprie, suficient cât să îmi dau seama că nu mi se potrivește acest rol. Adică nu-mi aducea împlinire”, a declarat Eugen.

Inițial prietenii și familia nu au băgat în seamă proiectul lor de a pleca prin țară și prin Europa cu rulota, dar apoi au urmat încurajările. Cu toate acestea au întâmpinat și lucruri neplăcute.

Conversia inițială a rulotei a costat în jur de 2.000 de euro

Tinerii au plătit în jur de 2.000 de euro pentru a putea transforma rulota, dar munca lor a dat rezultatul mult așteptat.

„Conversia inițială a costat în jur de 2000 de euro, foarte puțin dacă luăm în calcul cât costă o autorulotă standard, chiar și la mâna a doua.

Evident, am muncit amândoi zi lumină timp de o lună și așa am reușit să scăpăm mai ieftin. Am folosit la maxim orice resursă și ne-am bucurat de orice lucru făcut cadou de prieteni. De la cineva am primit frigiderul, de la cineva parchetul, ba chiar și o parte din PAL-ul folosit la mobilier l-am primit de la fostul job al Ralucăi unde cei de acolo au simțit nevoia să facă niște schimbări chiar în acea perioada și se întrebau unde să arunce lucruri”, au transmis tinerii.

Prima lor călătorie a durat șase luni și după cum au transmis și tinerii, au decis să meargă după soare. Așa că aventura lor prin Europa a început cu partea de sud și anume Croația, Italia, Spania, Portugalia.

Locul lor preferat de până acum este localitatea Nazare, din Portugalia, unde au dat peste cele mai fantastice valuri de surf.

„Ne-a plăcut foarte tare să vedem Africa la orizont din vârful Gibraltarului și am fost impresionați de Atlanticul de pe malurile Portugaliei. Tot în Portugalia ni s-a făcut pielea găină când am văzut și filmat două zile cele mai mari valuri pe care se practică surf, la Nazare”, au declarat tinerii pentru sursa citată anterior.

