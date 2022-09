Strategia Clujului pentru a fi un „oraș al viitorului”. Boc: „Criza energetică cu care se confruntă Europa ne obligă să accelerăm măsurile de economisire a energiei ”

Vineri, 22 septembrie, a avut loc ediția 7 a „Smart Transformation Forum 2022”, cu tema „Energie verde, soluții sustenabile”. Primarul Emil Boc a prezentat proiectele verzi din municipiu, dar și viziunea de viitor.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost prezent vineri, 22 septembrie, la conferința Smart Transformation Forum 2022, în care a prezentat proiectele și programele verzi din municipiu/ FOTO: Facebook - Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost prezent vineri, 22 septembrie, la conferința Smart Transformation Forum 2022, în care a prezentat proiectele și programele verzi din municipiu.

„Orașul viitorului: verde, nepoluant, digital, educat, sănătos, coeziv și în care «nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat».

Am acceptat invitația de a fi prezent astăzi, 22 septembrie, la București la evenimentul Smart Transformation Forum, în calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România și primar al municipiului Cluj-Napoca. Dialogul s-a axat pe teme actuale precum îmbunătățirea eficienței energetice, mobilitate durabilă, ecosisteme de dezvoltare digitală și orașe inteligente centrate pe oameni.

Criza energetică majoră cu care se confruntă Europa, cauzată de contextul din Ucraina și intervenția brutală a Rusiei, ne obligă să accelerăm măsurile de economisire a energiei și implementarea de soluții eficiente energetic, respectiv accelerarea implementării de sisteme generatoare de energie verde. Deși războiul este la doar câțiva kilometri de granițele noastre, România este avantajată prin apartenența la UE, NATO și prin faptul că dependența noastră de gazul rusesc este mai mică. Da, avem constrângeri, dar avem și soluții.

Utilizarea surselor alternative de energie precum energia solară este o direcție esențială pentru viitor (și dat fiind că este doar o chestiune de timp până când sursele de combustibili fosili se vor termina). Astfel, este foarte important ca cetățenii, industria și mediul de afaceri să fie de aceeași parte a baricadei cu autoritățile și specialiștii în domeniul energetic. De aceea dezbaterile și dialogul trebuie să aibă loc constant.

De asemenea, am punctat programele și proiectele «verzi» pe care le avem în derulare în Cluj-Napoca și la nivelul AMR - de la Vinerea Verde, bilete de transport public în schimbul reciclării ambalajelor sau benzi dedicate pentru transport public la monitorizarea consumului de energie a clădirilor publice, a blocurilor de locuințe, instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice (creșe, grădinițe, școli, piețe etc.), creșterea performanței energetice a sistemelor de iluminat public și arhitectural etc.

Totodată, la nivelul AMR avem o serie de propuneri precum extinderea programului de instalare de panouri fotovoltaice la blocuri de locuințe, descentralizarea programului Casa Verde, rezolvarea problemelor legate de statutul de prosumator ș.a. Administrațiile locale trebuie susținute pentru ca aceste proiecte să ajungă repede și eficient la cetățeni”, a transmis primarul Emil Boc.

Cluj, neutru climatic până în 2030

Cluj-Napoca se numără printre orașele selectate la mijlocul lunii aprilie care vor participa la misiunea UE pentru 100 de orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030.

Misiunea „Oraşe” va primi finanţare în valoare de 360 milioane de euro în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2022-2023, pentru a demara căile de inovare către neutralitatea climatică până în 2030. Acţiunile de cercetare şi inovare vor aborda mobilitatea curată, eficienţa energetică şi planificarea urbană ecologică şi vor oferi posibilitatea de a elabora iniţiative comune şi de a intensifica colaborările în sinergie cu alte programe ale UE.

Beneficiile pentru oraşe includ consiliere şi asistenţă personalizate din partea unei platforme dedicate misiunii şi gestionată de NetZeroCities, finanţare suplimentară şi oportunităţi de finanţare, precum şi posibilitatea de a se alătura unor acţiuni de inovare şi unor proiecte-pilot de mare anvergură. Misiunea oferă, în plus, oportunităţi de colaborare, de schimb de cele mai bune practici între oraşe şi de sprijin pentru implicarea cetăţenilor în misiune.



Comisia va invita cele 100 de oraşe selectate să elaboreze contracte pentru oraşe în domeniul climei, care vor include un plan general vizând neutralitatea climatică în toate sectoarele, cum ar fi energia, clădirile, gestionarea deşeurilor şi transporturile, împreună cu planurile aferente de investiţii. Acest proces va implica cetăţenii, organizaţiile de cercetare şi sectorul privat. Angajamentele clare şi vizibile asumate de oraşe în cadrul contractelor pentru oraşe în domeniul climei le vor permite să colaboreze cu UE, cu autorităţile naţionale şi regionale şi, cel mai important, cu propriii cetăţeni, pentru a îndeplini acest obiectiv ambiţios.

CITEȘTE ȘI: