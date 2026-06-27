UBB Cluj se retrage din clasamentul internațional Times Higher Education Sustainability Impact Rankings. Care este motivul?

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj nu apare în clasamentul internațional Times Higher Education Sustainability Impact Rankings.

UBB Cluj se retrage din clasamentul internațional Times Higher Education Sustainability Impact Rankings | Foto: monitorulcj.ro

UBB Cluj a decis să nu se înscrie în clasament Times Higher Education Sustainability Impact Rankings deoarece nu a dorit să plătească taxa de participare.

„Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca nu se află în acest clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Rankings, publicat recent, pentru că nu a dorit să plătească taxa de participare în ranking, cu alte cuvinte pentru că nu s-a înscris/nu a participat! În acest context, UBB a decis încă din anul 2025 să înceteze furnizarea de date pentru Times Higher Education Sustainability Impact Rankings, devenind prima universitate din România care adoptă o astfel de poziție. Decizia a fost determinată în principal de schimbarea modelului de participare la această ierarhizare internațională, prin introducerea unei taxe anuale necesare pentru includerea instituțiilor în procesul de evaluare”, a anunțat UBB Cluj, într-un comunicat.

Universitatea Babeș-Bolyai a precizat că decizia de a nu fi inclusă în clasament este congruentă cu cea a marilor universități ale lumii, în acest sens fiind relevant faptul că dintre cele mai bine clasate 25 de universități din THE World University Rankings doar una singură participă și la THE Sustainability Impact Rankings. Acest lucru indică existența unor abordări diferite în ceea ce privește utilitatea și relevanța unor astfel de instrumente de evaluare.

Îngrijorări legate de taxa de participare

„De asemenea, la momentul introducerii taxei de participare mai mulți reprezentanți ai mediului academic, cum ar fi spre exemplu Conferința Rectorilor din Germania, și-au exprimat în mod public îngrijorările privind această direcție de dezvoltare. UBB consideră că instrumentele de monitorizare și evaluare a performanței universitare, atunci când se fac, trebuie să rămână cât mai accesibile și incluzive, astfel încât participarea să fie determinată exclusiv de disponibilitatea instituțiilor de a-și asuma transparența și evaluarea externă, nu de capacitatea acestora de a susține costuri suplimentare. Din această perspectivă, introducerea unor bariere financiare riscă să limiteze reprezentativitatea globală a clasamentului și să afecteze unul dintre principiile care ar trebui să formeze baza realizării acestor ierarhizări”, se mai arată în comunicat.

Decizia UBB Cluj nu reprezintă o retragere din angajamentele sale privind dezvoltarea durabilă și contribuția la obiectivele de sustenabilitate asumate la nivel internațional. Dimpotrivă, universitatea își menține și își consolidează eforturile în aceste domenii, continuând să monitorizeze și să comunice transparent rezultatele obținute prin activitățile sale academice, de cercetare și de implicare în societate.

„UBB monitorizează constant evoluția clasamentelor universitare internaționale și rolul acestora în evaluarea performanței instituțiilor de învățământ superior. În acest context, UBB observă o serie de tendințe pe plan național și internațional care afectează relevanța și funcția inițială a unor astfel de instrumente de evaluare. Clasamentele universitare pot reprezenta repere utile pentru analiza comparativă a performanței academice, însă acestea nu pot surprinde în mod exhaustiv complexitatea activităților desfășurate de universități. În plus, anumite mecanisme de evaluare pot genera comportamente instituționale distorsionate, orientate mai degrabă spre cantitate în loc de calitate, mai precis optimizarea indicatorilor utilizați în rankinguri în loc de maximizarea impactului real al educației, cercetării și serviciilor oferite societății. La aceste aspecte se adaugă și un alt fenomen prin care apariția universităților în anumite clasamente devine condiționată de plata unei taxe de participare”, au mai precizat reprezentanții UBB.

Universitatea Babe-Bolyai crede că THE World University Rankings este unul dintre rankingurile importante de azi, util dacă este folosit ca un „proxi”, nu o oglindă a performanței academice. De asemenea, îi felicită pe cei care au ales să intre (cu taxă) și au și obținut poziții bune în Times Higher Education Sustainability Impact Rankings.

„UBB, așa cum fac marile universități ale lumii – ex. aproape toate primele 25 de universități conform clasamentului THE World University Rankings (ex. Cambridge, Columbia, Harvard, Oxford, Princeton, Stanford, Yale etc.) – are o altă viziune despre performanța academică, care nu se potrivește cu noua opțiune a Times Higher Education Sustainability Impact Rankings. În consecință, UBB va continua să evalueze permanent evoluția clasamentelor internaționale și să decidă participarea la acestea în funcție de relevanța, credibilitatea, transparența și caracterul lor incluziv. În același timp, UBB susține principiul conform căruia evaluarea și compararea performanței universitare trebuie să servească interesului public și dezvoltării învățământului superior la nivel mondial și național, nu să devină dependentă de mecanisme care pot distorsiona activitățile academice sau pot limita accesul echitabil al instituțiilor la procesele de evaluare ale calității”, au mai precizat reprezentanții UBB Cluj.

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