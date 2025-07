UNTOLD și ZAMNA colaborează pentru o experiență techno unică la edițiile din 2025. De la jungla mexicană la scenele din Transilvania și Dubai.

UNTOLD Universe, unul dintre cele mai iubite grupuri de entertainment din lume, marchează o nouă etapă în expansiunea sa internațională printr-un parteneriat strategic cu ZAMNA, conceptul muzical născut în Tulum, Mexic, devenit un reper global în scena evenimentelor electronice premium.

UNTOLD și ZAMNA colaborează pentru o experiență techno unică la edițiile din 2025 | Foto: UNTOLD

Această colaborare reunește două branduri care oferă experiențe complete fanilor lor: UNTOLD Europe, clasat în 2025 pentru al doilea an consecutiv în top 3 cele mai mari festivaluri din lume, recunoscut pentru producțiile sale spectaculoase, lineup-urile globale (ce includ atât live act-uri, cât și DJ de top) și abilitatea de a crea universuri tematice în jurul fiecărui eveniment; și ZAMNA, un brand care a redefinit percepția asupra evenimentelor electronice în natură.

Creat în inima junglei mexicane a devenit un fenomen internațional, datorită scenografiilor organice, selecției de artiști din zona melodic techno, house și deep și atmosferei multisenzoriale.

La ediția aniversară UNTOLD Europe X 2025, scena Galaxy – casa techno a festivalului – va găzdui o experiență marca ZAMNA. Este prima dată când fanii din România va putea simți live energia acestui fenomen global, într-un spațiu deja legendar pentru fanii techno și melodic house. Mai multe detalii vor fi anunțate în curând

În cadrul celei de-a doua ediții a UNTOLD Dubai, care va avea loc în perioada 6–9 noiembrie 2025 la Dubai Parks and Resorts, ZAMNA va curatoria o scenă dedicată, cu un lineup internațional din zona melodic techno și house și un design vizual original.

Artiști precum Adriatique, Dixon, Black Coffee, Mind Against, Âme și Tale of Us au făcut parte din show-urile ZAMNA organizate în locații spectaculoase din peste 15 țări: Mexic, Spania, Brazilia, Thailanda, Franța, Italia și Statele Unite.

Parteneriatul dintre UNTOLD Universe și ZAMNA nu se oprește la UNTOLD Dubai. Cele două branduri lucrează deja la o serie de activări internaționale în locații-cheie din Europa, Orientul Mijlociu și America de Sud. Scopul comun: crearea unor formate de eveniment care să redefinească așteptările fanilor – construite cu aceeași atenție pentru atmosferă, selecție artistică și detaliu.

Ediția aniversară de 10 ani a UNTOLD Europe va avea loc în perioada 7–10 august 2025, în Transilvania, România, cu un lineup impresionant ce include cele mai mari nume din industria muzicală globală: Post Malone, Metro Boomin, Martin Garrix, Anyma, Armin van Buuren, Tiësto, FISHER, Dom Dolla, Black Coffee, Adriatique, Hugel și mulți alții. Cea de-a doua ediție UNTOLD Dubai va avea loc între 6–9 noiembrie 2025, la Dubai Parks and Resorts, iar primii artiști anunțați sunt: Martin Garrix, Armin van Buuren și Steve Aoki.

