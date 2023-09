Via Transilvanica, traseul de 1.400 de km care unește România, a câștigat premiul publicului la European Heritage Awards

Via Transilvanica, traseul de drumeții lung de 1.400 de kilometri, care străbate România de la Putna până la Drobeta Turnu‑Severin, a câștigat premiul publicului la European Heritage Awards 2023.

Via Transilvanica, traseul de drumeții lung de 1.400 de kilometri, care străbate România de la Putna până la Drobeta Turnu‑Severin, a câștigat premiul publicului la European Heritage Awards 2023/ Foto: Via Transilvanica - Facebook

Via Transilvanica, „drumul care uneşte„, a câştigat premiul publicului (Public Choice Award) la gala European Heritage Awards 2023, care a avut loc joi seara la Veneţia, potrivit anunţului făcut vineri pe pagina de socializare a Asociaţiei Tăşuleasa Social.

Proiectul lansat în urmă cu cinci ani a fost votat de 27.000 de cetăţeni, un record pentru această categorie.

„Dragii noştri, cu mare bucurie vă spunem că am luat premiul cel mare, cel care este cel mai valoros, pentru că exprimă încrederea şi aprecierea oamenilor de peste tot din Europa şi mai ales a voastră, a comunităţii oamenilor drumului. Mai exact, 27.000 de cetăţeni europeni şi din întreaga lume au votat că Via Transilvanica este cel mai bun proiect de patrimoniu, în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2023, cea mai înaltă distincţie europeană în domeniu. Am spart recordul pentru numărul de voturi, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, iar asta înseamnă cu adevărat ceva. Vă mulţumim pentru fiecare vot în parte, suntem atât de bucuroşi şi recunoscători încât prea multe cuvinte ar fi de prisos", se arată în mesajul celor de la Tăşuleasa.

Evenimentul a fost organizat de Europa Nostra, în colaborare cu Comisia Europeană.

Preşedintele Tăşuleasa Social, Alin Uşeriu, şi directorul executiv al asociaţiei, Anna Szekely, au fost prezenţi la Veneţia pentru a prezenta proiectul Via Transilvanica şi pentru a ridica premiile.

Traseul turistic, o experiență spirituală de neuitat

În urmă cu aproximativ 5 ani câțiva voluntari antrenați în proiecte sociale, cei de la Asociația Țăsuleasa Social, au desenat pe harta României cel mai mare traseu turistic ce străbate țara de la nord la sud. În momentul de față traseul se apropie de finalizare și își așteaptă pe iubitorii de drumeții și pe cei care doresc să descopere România altfel.

Chiar dacă este un traseu turistic enorm de parcurs, cei care îl vor străbate de la un capăt la altul se vor îmbogății și sufletește. Din punct de vedere cultural, drumețul va avea ocazia să fie purtat într‑un mod unic, atât prin istoria României, cât și prin realitatea modernă.

Astfel, acesta va avea acces la o abordare diferită față de clișeele și stereotipurile cunoscute și va avea ocazia să experimenteze natura într‑un mod veritabil, din Obcinele Bucovinei, pe lângă munții Călimani până la depresiunile ce duc la portul Dunării.

Traseul de 1.400 de km ar putea aduce în câțiva ani mii sau zeci de mii de turiști din toată lumea, dornici să descopere România.

Cum ne pregătim pentru acest traseu?

Chiar dacă traseul este unul dificil, cu o pregătire fizică și psihică potrivită, oricine poate realiza traseul. Există și un ghid cu recomandări și sfaturi pentru realizarea traseului în deplină siguranță.

Pe lângă antrenament, drumeții trebuie să ofere maximă atenție bagajului deoarece nu pot merge doar în adidași, este nevoie de echipament adecvat.

Perioada ideală de drumeție trebuie aleasă în funcție de temperaturi, de lumina din timpul zilei și de posibilitățile de cazare. Cele mai potrivite perioade ar fi lunile mai‑octombrie, cu seri și dimineți răcoroase, dar nu trebuie să uităm faptul că în zonele muntoase, vremea tinde să fie capricioasă și schimbătoare.

În ceea ce privește încălțămintea, nu este recomandat să porniți la drum cu încălțăminte nouă, deoarece pot apărea dureri încă din prima zi. Nici încălțămintea foarte veche nu este recomandată din cauză că va fi solicitată foarte mult și se poate deteriora mai repede. Pentru clima din România bocancii de munte cu interior din piele și șosete potrivite pentru aceștia sunt cea mai bună alegere. Șosetele de trekking sunt cele care vor menține piciorul uscat. Îmbrăcămintea ar trebui să fie specială pentru drumeții, ușoară și aerisită. Foarte practici și ușori în greutate sunt pantalonii de munte, care pot fi transformați în pantaloni scurți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: