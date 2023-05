Bornă de pe traseul Via Transilvanica, vandalizată

Iubitorii de drumeții pot parcurge întregul traseu Via Transilvanica, pe o lungime de 1.400 kilometri. Acesta a fost lansat oficial în octombrie 2022.

O bornă care indică traseul Via Transilvanica din zona Murgeni, județul Hunedoara a fost ruptă, semnalează organizatorii traseului pe pagina de Facebook.

Au anunțat că au sesizat poliția pentru a depista vandalii.

„Venim cu imagini prea urâte și îngrijorătoare pentru noi! Această bornă kilometrică superbă a fost scoasă cu brutalitate, dărâmată și ruptă, în comuna Beriu, zona Măgureni, județul Hunedoara. Suntem triști și dezolați de comportamentul celor care nu vor să accepte schimbarea, evoluția, binele în zona lor. Și nu doar că nu acceptă dar și distrug munca celor care au făcut cadou comunităților un proiect de țară cu un potențial enorm de dezvoltare, acest traseu de lungă distanță. (…) Noi am semnalat autorităților locale acest caz, autorități care au lucrat cot la cot cu noi să construim drumul și urmează să semnalăm și poliției evenimentul. Însă voi, comunitatea VT, oamenii drumului care unește, haideți la drum, mergeți pe Via Transilvanica, umblați-l, folosiți-l, fiindcă aceasta este singura soluție de a-l îngriji, prin prezența voastră pe el!”, e mesajul transmis de Via Transilvanica.

Via Transilvanica, între cele mai bune destinații europene

Via Transilvanica, traseul de 1.400 de kilometri care străbate România dintr-un colț în altul, a fost inclus în topul destinațiilor pentru iubitorii de drumeții de către o prestigioasă publicație europeană.

Traseul Via Transilvanica, inaugurat oficial anul trecut, a fost inclus de publicația Euronews.com în topul celor mai bune destinații europene pentru drumeții. Topul a fost realizat cu scopul de a-i îndruma pe europenii dornici de o drumeție la începutul primăverii.

„După o iarnă domoală, dar nesuferită, petrecută în spații închise, mulți europeni își doresc să petreacă timp în natură. Drumețiile sunt modul perfect de a te bucura de aerul curat oferit de primăvară, de a te menține în formă și a admira peisaje minunate”, arată publicația citată.

Alături de destinații din Elveția, Spania sau Islanda, site-ul citat promovează traseul din munții Apuseni, despre care arată că oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe continent.

„Replica României la traseul «El Camino de Santiago», Via Transilvanica este o rută de 1.400 de kilometri care străbate țara din nord în sud. Urmând acest traseu, vei traversa 108 sate și orașe din Carpați și vei avea șansa să descoperi unele dintre cele mai spectaculoase peisaje pe care le oferă continentul. Dacă nu ești dispus să mergi pe distanțe atât de mari sau nu ai destul timp la dispoziție, e bine să știi că traseul este împărțit în șapte regiuni-cheie, fiecare cu particularitățile sale culinare și culturale”, scrie Euronews referitor la traseu.

Via Transilvanica leagă nordul cu sudul țării

În urmă cu 5 ani, câțiva voluntari antrenați în proiecte sociale, cei de la Asociația Țăsuleasa Social, au desenat pe harta României cel mai mare traseu turistic ce străbate țara de la nord la sud. Chiar dacă este un traseu turistic greu de parcurs, cei care îl vor străbate de la un capăt la altul se vor îmbogăți și sufletește. Din punct de vedere cultural, drumețul va avea ocazia să fie purtat într‑un mod unic, atât prin istoria României, cât și prin realitatea modernă. Astfel, acesta va avea acces la o abordare diferită față de clișeele și stereotipurile cunoscute și va avea ocazia să experimenteze natura într‑un mod veritabil, din Obcinele Bucovinei, pe lângă munții Călimani până la depresiunile ce duc la portul Dunării.

