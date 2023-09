A doua zi de Jazz in the Park, SOLD OUT! Super cine-concert cu The Cinematic Orchestra în ultima zi de festival

7000 de iubitori ai muzicii și două alpaca s-au bucurat de muzica jazz în cea de-a doua zi a festivalului Jazz in the Park din Parcul Etnografic „Romulus Vuia” Cluj-Napoca.

Soare și atmosferă liniștită la Jazz in the Park, ziua 2 / Foto: monitorulcj.ro

Pe Hill Stage, Pantaloons, Mork, FUNKorporation, JazzyBIT au făcut publicul să vibreze pe ritmuri jazz și funk, iar legendarul Mulatu Astatke i-a purtat pe cei prezenți la concert într-o călătorie muzicală memorabilă.

Concert Mulatu Astatke la Jazz in the Park / Foto: organizatori

Backyard Stage a adus pe scenă artiști renumiți precum Andrei Irimia, Nani Vazana cu un tribut adus muzicii Ladino, The Heliocentrics și Mansur Brown.

Friends Stage s-a dovedit a fi locul perfect pentru dans pe muzica lui Bogdan Roșca-Zasmencu, DigitaLove și Moss Farai.

Barn Stage a fost preluat de MeloMelanj care a creat o atmosferă inconfundabilă, în timp ce la Night Stage UFe și Guts au oferit publicului un final de zi plin de energie și dans.

Jazz in the Park în Parcul Etnografic / Foto: monitorulcj.ro

Alpaca, la Jazz in the Park

Doi masculi alpaca au fost invitați speciali în cea de-a doua zi a festivalului. Jazz in the Park este un eveniment pet friendly, așa că accesul cu animale de companie este permis.

Alpaca la Jazz in the Park / Foto: organizatori

„Numele lor este Nea Caisă și Findus. Sunt doi băieți de un an și jumătate. Îi avem de anul trecut și de atunci ne pregătim alături de ei pentru a-i integra în terapia asistată de animale. Sunt foarte prietenoși și curioși. Le plac morcovii, merele și, se pare, jazzul. S-au simțit foarte bine în Parcul Etnografic. Super multe persoane au interacționat cu ele și ne-am bucurat de bucuria oamenilor. Nea Caisă și Findus au primit și mâncare și mângâieri, s-au simțit super bine. Sigur așteaptă următoarea ediție Jazz in The Park” - George Moșoia, repezentant Dog Assist - Terapie Asistată de Animale.

„Avem un coleg în echipă care își dorea demult o alpaca la Jazz. Îi știam pe cei de la Dog Assist care fac o treabă grozavă pe partea de interacțiune și terapie cu animale, iar recent i-am cunoscut pe Findus și Caisă. De acolo, matematica a fost simplă. Mă bucur că ideea a fost bine primită și alpacalele s-au distrat la noi” - Roxana Tarko, activities manager Jazz in the Park.

Ce facem în ultima zi de festival?

Ultima zi a festivalului Jazz in the Park, care are loc duminică, 3 septembrie, promite să fie la fel de plină de muzică bună și energie. De la ora 14:00, pe Hill Stage vor urca Andrei Petrache Trio, Ada Milea, Mischa Blanos, Camilla George și, cap de afiș, The Cinematic Orchestra, care vor încânta publicul cu un super cine-concert. Backyard Stage by BRD îî aduce în fața publicului pe DSP Orchestra, Klawo, laureați ai Concursului Internațional Jazz in the Park 2023, trupa 7th SENSE cu un proiect special și într-o formulă extinsă și tributul emoționant adus lui Nina Simone de către Nani Vazana. Friends Stage by DIGI continuă să ofere experiențe muzicale autentice cu Lian, Julian M și Dodo, iar Barn Stage by IQOS va fi preluată de Sandei cu un set special by Komiti. În încheiere, Night Stage promite o noapte memorabilă pe muzica lui Bully și Nickodemus.

A doua zi a festivalului a fost sold-out, dar cei care vor să vină la Jazz in the Park duminică mai pot să cumpere bilet de o zi (159 lei) de pe site-ul jazzinthepark.ro. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit în festival, cu condiția să fie însoțiți de un adult posesor al unui bilet de acces.

Jazz in the Park 2023, ziua 2 / Foto: monitorulcj.ro

PROGRAMUL CONCERTELOR JAZZ IN THE PARK DE DUMINICĂ, 3 septembrie:

● Hill Stage: Andrei Petrache Trio, Ada Milea, Mischa Blanos, Camilla George, The Cinematic Orchestra

● Backyard Stage by BRD: DSP Orchestra, Klawo, 7th SENSE, Nani Vazana tribute to Nina Simone

● Friends Stage by DIGI: Lian, Julian M, Dodo

● Barn Stage by IQOS: Takeover Sandei by Komiti

● Night Stage: Bully, Nickodemus, Bully

Night Stage la Jazz in the Park / Foto: organizatori

Întâlniri pe prispă, în ultima zi de festival

Pe lângă experiențele muzicale, „Întâlniri pe prispă” (eveniment susținut de TSV Line - member of PM Tehnic) îi invită pe cei care vin la festival la o nouă serie de discuții interesante purtate în tihnă și meet&greet cu artiștii invitați la festival:

● 16:45 - 17:45 - Ucide inteligența artificială creativitatea muzicală?, cu Sebastian Androne-Nakanishi (compozitor) și Andrei Petrache (compozitor); moderator: Horia Ghibuțiu (director editorial al A.G. Radio Holding)

● 18:00 - 19:00 - Meet&Greet: Nani Vazana; moderator: Vasilea Hotea-Fernezan (jurnalist TVR Cluj)

În Parcul Etnografic, gospodăriile și livezile prind viață pe durata întregului festival, găzduind o varietate de activități concepute de organizatori pentru a captiva toate simțurile și pentru a crea experiențe memorabile. Music Lounge by BRD oferă ateliere muzicale, Vinil Fair by Pepsi găzduiește o expoziție de viniluri și echipamente audio, în timp ce Play Area by Digi este un loc de joacă animat de simulatoare muzicale. Cei prezenți la festival își pot delecta papilele gustative cu preparate delicioase la restaurantele pop-up și se pot răsfăța cu băuturi fine la curtea cu vinuri Crush. IARMAROC.com este destinația perfectă pentru a descoperi produse unice, iar Mega Image Lounge reprezintă o oază de relaxare. Pentru cei mai mici festivalieri, există Kids Area și ateliere de muzică distractive. Participanții pot să-și înregistreze amintirile și să le revadă ulterior în cadrul People's Aftermovie. Seara este momentul pentru povești sub cerul înstelat și relaxare în lounge-urile MedLife și Acoustic Density Listening Room. Pentru cei interesați de istorie și tradiție, sunt disponibile și tururi ghidate ale Parcului Etnografic.

