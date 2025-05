TEEN SPIRIT la TIFF.24. Se caută tineri pentru juriul unei noi competiții.

Festivalul Internațional de Film Transilvania anunță o nouă secțiune competițională care va aduce pe ecrane producții dedicate culturii tinerilor: Teen Spirit. Filme de ficțiune, dar și documentare destinate în principal publicului Gen Z, vor intra în cursa pentru trofeul Youth Award, care va fi oferit de un juriu format exclusiv din tineri.

TEEN SPIRIT la TIFF.24. Se caută tineri pentru juriul unei noi competiții | Foto: TIFF - Facebook

Festivalul Internațional de Film Transilvania (13 – 22 iunie 2025, Cluj-Napoca) anunță o nouă secțiune competițională care va aduce pe ecrane producții dedicate culturii tinerilor: Teen Spirit. Filme de ficțiune, dar și documentare destinate în principal publicului Gen Z, vor intra în cursa pentru trofeul Youth Award, care va fi oferit de un juriu format exclusiv din tineri.

Astfel, TIFF lansează un apel de înscriere tinerilor clujeni între 16 și 20 de ani pasionați de cinema. De-a lungul festivalului, cei aleși vor urmări cele nouă filme din competiția Teen Spirit, vor avea întâlniri cu echipa festivalului și o rundă de conversații libere la TIFF Lounge, și vor dezbate pentru a selecta filmul câștigător, pe care îl vor premia la Gala de Închidere a festivalului. Pentru a se înscrie în juriu, cei interesați trebuie să completeze un formular până la data de 6 iunie.

Secțiunea Teen Spirit va fi inaugurată chiar la Gala de Deschidere a festivalului, în Piața Unirii, cu filmul Christy (r. Brendan Canty, Irlanda / Marea Britanie, 2025), o poveste plină de speranță despre acceptare, maturizare, independență, dar și despre doi frați care învață să se reapropie după ce viața i-a despărțit. Un veritabil „Forrest Gump lituanian”, comedia Cronici de tinerețe (Southern Chronicles, r. Ignas Miskinis, Lituania, 2024) surprinde dragostea adolescentină într-o țară ex-sovietică aflată în plină tranziție spre capitalism, Lumea dintre noi (World Between Us, r. Marie Dvořáková, Cehia / Slovacia, 2024) are în prim plan o fotografă novice din Cehia care dă lovitura în New York, iar Dincotro bate vântul (Where the Wind Blows, r. Amel Guellaty, Tunisia, 2025) este un road movie tandru și pasionant, dar și o odă dedicată tineretului tunisian și aspirațiilor sale artistice.

Dinamica dintr-un grup de puștoaice și pulsiunile lor sexuale sunt puse la încercare preț de un weekend petrecut la o mănăstire catolică în Lucia și păcatul (Little Trouble Girls, r. Urška Djukić, Slovenia, 2025), care a avut premiera anul acesta la Berlinală. În timp ce spaniolul Fetele de la gară (The Girls At The Station, r. Juana Macías, Spania, 2024), inspirat de o poveste reală, urmărește aventurile unei găști de tinere crescute într-un centru pentru minori. Un secret riscă să distrugă o prietenie puternică în Drum închis (Block Pass, r. Antoine Chevrollier, Franța, 2024), un debut selectat la Cannes, iar legătura aproape simbiotică dintre doi frați este zdruncinată atunci când unul dintre ei se îndrăgostește, în Suflete blindate (Kevlar Soul, r. Maria Eriksson Hecht, Suedia, 2025). Nu în ultimul rând, Zilele noastre de glorie (Our Wildest Days, r. Vasilis Kekatos, Grecia, 2025) spune povestea aventuroasă a unei tinere care pleacă de-acasă și bate Grecia în lung și-n lat alături de o gașcă de romantici, ajutându-i pe cei săraci într-un mod neconvențional.

În afara competiției, secțiunea Teen Spirit va include toate cele cinci episoade ale seriei TV Studii Sociale (Social Studies, r. Lauren Greenfield, 2024, SUA), un experiment revoluționar filmat în Los Angeles pe parcursul unui an școlar, în care regizoarea a avut acces nelimitat la telefoanele mobile ale protagoniștilor și la viețile lor modelate decisiv de social media.

Dacă TIFF.24 se va deschide în Piața Unirii cu o poveste despre adolescenții de astăzi, festivalul se va închide în același loc cu povestea care l-a transformat pe James Dean în legendă. La 70 de ani de la premieră, spectatorii vor avea șansa unică să vadă pe cel mai mare ecran din țară varianta restaurată a unui film iconic reprezentativ pentru cultura tânără a secolului trecut: Rebel fără cauză (Rebel Without a Cause, r. Nicholas Ray, 1955, SUA).

Teen Spirit continuă seria programelor dedicate tinerilor, precum MiniTIFF – care va avea loc în toamnă – sau proiectul Ora de Cinema, disponibil online, ce propune utilizarea filmului ca instrument educațional în gimnazii și licee.

Biletele pentru TIFF.24 vor fi puse în vânzare la finalul lunii mai.

