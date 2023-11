Ciprian Deac, prins la mijloc după declarațiile făcute de tatăl său. Balaj: „Are contract până în vară, după vom vedea”

Cristi Balaj a oferit prima reacție după scandalul apărut în urmă cu câteva zile la CFR Cluj, în urma declarațiilor făcute de tatăl lui Ciprian Deac.

Ioan Deac l-a acuzat pe Andrea Mandorlini că îi umilește fiul, pentru că refuză să îl trimită pe teren pe Ciprian Deac, cu scopul de a le face loc jucătorilor pe care i-a transferat în vară.

La scurt timp după aceste declarații, Ciprian Deac a venit cu o serie de argumente, care a preferat să se delimiteze de declarațiile tatălui său și care a mărturisit că a fost luat prin surprindere de maniera în care acesta a reacționat la adresa antrenorului Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a vorbit despre viitorul lui Deac la echipa din Gruia. Balaj spune că, deocamdată, fotbalistul mai are contract până în vară, iar viitorul lui va fi decis după aceea.

„Nu i-am interzis lui Ciprian Deac să vorbească, există transparență. Oricum din punct de vedere al regulamentului nu riscă nimic, declarațiile sunt ale unui membru al familiei.

Deac are contract până în vară și după vom vedea. El face parte din familia CFR. Până să plec la meciul naționalei cu Israel, am avut discuții cu Deac și Mandorlini, dar am anumite limite, nu pot să mă implic mai mult. Am remarcat, însă, că există respect de ambele părți”, a declarat Cristi Balaj pentru iamsport.ro.

