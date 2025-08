Ucrainenii au restaurat un loc de joacă din Florești. „Parcul Prieteniei”, readus la viață.

Ucrainenii au reabilitat „Parcul Prieteniei”, dinc comuna Florești. Inaugurarea locului de joacă a avut loc marți, 5 august 2025.

„Parcul Prieteniei” din Florești a fost renovat de ucraineni | Foto: ANA GREAVU, monitorulcj.ro

Asociația Tinerilor Ucraineni din România (ATUR) a restaurat „Parcul Prieteniei”, un loc de joacă din Florești.

Parc din Florești, restaurat de ucrainenii din comună

Luni seara, lucrările erau pe ultima sută de metri, iar azi seară a fost inaugurat locul de joacă de pe strada Seșul de Sus.

Conform reprentanților ATUR, acest proiect a fost finanțat și realizat integral de către membrii comunității ucrainene din Cluj și Florești, ca gest de recunoștință față de poporul român pentru solidaritatea și sprijinul oferit după declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina.

Ucrainenii din Cluj au restaurat un parc din Florești în semn de recunoștință față de sprijinul oferit de români după începutul războiului din Ucraina | Foto: SERGIU TĂMAȘ, monitorulcj.ro

„Am încercat să apelăm la primărie, dar ni s-a spus că nu pot interveni, deoarece e proprietate privată. Atunci am strâns semnături de la oameni care să ne permită să refacem acest spațiu de joacă. Când s-au împlinit trei ani de la începerea războiului din Ucraina, noi am dorit să ne arătăm recunoștința și altfel, nu doar printr-un «Mulțumesc». Așa că am decis să reabilităm acest părculeț pentru că era într-o condiție precară”, a declarat Anna Shevchenko, vicepreședinta Asociației Tinerilor Ucraineni din România, pentru monitorulcj.ro.

Copiii s-au dat în legăne în „Parcul Prieteniei” din Florești, restaurat de cetățenii ucraineni din comună | Foto: ANA GREAVU, monitorulcj.ro

Comunitatea ucraineană care a venit la Cluj după începerea războiului a strâns circa 8.000 de lei din donații pentru reabilitarea acestui parc.

Înaite de renovarea „Parcului Prieteniei”, aproape nimeni nu se juca aici, deoarece echipamentele de joacă erau ruginite și era periculos pentru copii.

Jucării în nisipul din „Parcul Prieteniei” din Florești | Foto: ANA GREAVU, monitorulcj.ro

Ucrainenii, sprijiniți de floreșteni pentru renovarea „Parcului Prieteniei”

„Oamenii treceau prin jur și când ne vedeau și aflau ce facem, mulți ne-au oferit ajutor. Ne-au oferit curent, dar și echipamente. A fost o cooperare bună. Copiii care nu se puteau juca, au încercat să se ajute și ei”, a mai spus Anna Shevchenko.

Copii au venit să se joace în „Parcul Prieteniei” din Florești | Foto: ANA GREAVU, monitorulcj.ro

La eveniment au fost prezenți zeci de copii, care s-au bucurat de locul de joacă și au fost primiți cu înghețată de ucraineni.

Totul a fost făcut fără sponsori, fără granturi, fără instituții, doar cu efortul comun al refugiaților, tinerilor părinți, studenților și voluntarilor care locuiesc în zonă.

