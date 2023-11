Derby incendiar pe Cluj Arena. „U” și CFR se întâlnesc în Cupa României

„U” se duelează, din nou, cu CFR în Cupa României. Meciul va începe la ora 20:30 și se va juca pe Cluj Arena.

Meciul dintre „U” Cluj și CFR din 23 octombrie 2022/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

„U” se duelează, din nou, cu CFR în Cupa României. Așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut, cele două echipe se vor întâlni în faza grupelor pe Cluj Arena.

Golaverajul echipei „U” Cluj este asemănător cu al adversarilor de astăzi în grupa B din Cupa României, după ce s-au impus cu 3-1 la CSA Steaua București, iar echipa lui Andrea Mandorlini a trecut cu același scor de CSM Alexandria. În plus, tot cu 3-1 a câștigat și Rapid București la Botoșani, așa că există o egalitate perfectă în grupă pentru pozițiile care asigură calificarea în sferturi.

Ultimul meci direct

CFR vine pentru a doua în această stagiune pe Cluj Arena, după duelul spectaculos din Superligă, cu șapte goluri, în ultima parte a lunii august. Atunci, CFR a reușit să întoarcă de la 2-0 și a câștigat cu 3-4, ultimul gol fiind marcat în minutul 82. Pentru „U” au înscris Ianis Stoica și Dan Nistor, cel dintâi reușind dubla.

De la revenirea echipei „U” Cluj în prima ligă, acest duel din Cupa României va fi al 5-lea meci oficial contra CFR-ului. Partida din sezonul trecut al Cupei României s-a încheiat la egalitate, 1-1. Bîrligea a deschis scorul în minutul 3, iar „U” a egalat în minutul 64, după ce Roger a deviat în propria poartă voleul lui Filip.

Înaintea acestui nou episod din Derby de Cluj, Sandu Tăbârcă a stat la dispoziția jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă. Directorul tehnic a declarat că acesta este un meci ca toate celelalte.

„Este un meci ca toate celelalte. Jucătorii trebuie să înțeleagă că fiecare joc are aceeași însemnătate. Sunt puse trei puncte în joc, încercăm să schimbăm mentalitatea și să nu avem o discrepanță între anumite jocuri. Din punctul de vedere al suporterilor e ceva aparte, dar noi încercăm să găsim echilibrul.

Nu ne plângem de absolut nimic, dacă facem asta nu ajutăm jucătorii. Drumul de la Botoșani a fost greu, dar era și mai greu dacă veneam fără puncte. A fost un examen pentru echipă, în legătură cu modul în care au reușit să se motiveze contra unei echipe care e pe ultimul loc. Ne dorim victoria și dacă va veni va fi extraordinar, dar nu vrem să supraevaluăm situația. Suntem în postura de outsider, doar suporterii sunt deasupra CFR-ului. Încercăm să ne ridicăm la nivelul lor, dar totul se face pas cu pas, iar U Cluj e pe un drum bun.

E greu să-ți iei revanșa în fotbal, mai ales în Cupă. Sepsi a ieșit, așa că de o revanșă nu poate fi vorba, eventual să ne calificăm iar în finală. Este un obiectiv pe care l-am setat și nu se știe niciodată ce rezultat final poate exista”, a declarat directorul tehnic.

Antrenorul CFR-ului, cuvinte de laudă la adresa lui Ovidiu Sabău

Andrea Mandorlini, antrenorul CFR-ului a declarat că obiectivul echipei sale e acela de a cuceri fiecare trofeu pus în joc în actualul sezon.

Cu toate acestea, tehnicianul este îngrijorat în legătură cu problemele medicale din cadrul lotului, însă speră să aibă la dispoziție cât mai mulți jucători de bază.

„Cea mai mare problemă pe care o avem e recuperarea jucătorilor. E o partidă importantă pentru noi, pentru suporteri. Știm asta și nu vrem să greșim. Trebuie să fim curajoși, însă suntem obosiți după partida cu Farul și sper să recuperăm jucătorii.

Am văzut că ei nu au mai pierdut de mult timp. Nu există favorite în derby. Noi avem calitățile noastre, ei pe ale lor. Primul derby l-am câștigat noi, a fost un meci frumos pe care ni-l amintim cu drag. Cred că un club important ca al nostru trebuie să lupte pentru a câștiga fiecare trofeu. Eu am câștigat Cupa României în trecut și cred că acestea trebuie să fie principiile unei echipe importante. Universitatea Cluj are jucători periculoși, Nistor, dar mai sunt și cei care au plecat de la noi, Silaghi, Peteleu”, a declarat antrenorul CFR-ului.

Andrea Mandorlini are doar cuvinte de laudă în legătură cu munca depusă de Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj.

„De când s-a întors Sabău echipa s-a schimbat. Au venit și rezultatele, nu au pierdut contra unor echipe bune. Pe Ioan Ovidiu Sabău îl știu din perioada în care juca la Brescia, însă nu ne cunoaștem personal. Era un jucător foarte bun. A schimbat U Cluj și cred că rezultatele vorbesc”, a adăugat antrenorul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: