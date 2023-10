Gică Hagi, probleme înainte de CFR Cluj – Farul Constanța: „Încercăm să trăim cu ele și să trecem peste”

CFR Cluj întâlnește echipa Farul Constanța, luni, 30 octombrie, în Gruia. Gigă Hagi are probleme de lot.

Gheorghe Hagi în cadrul Sports Festival /Foto: Sports Festival – Facebook

Tehnicianul a expus problema pe care o are înainte de meciul pe care Farul îl va juca în deplasare cu CFR Cluj.

Potrivit acestuia, va aborda partida din Gruia cu nu mai puțin de cinci fotbaliști care se încadrează la regula Under 21 pe banca de rezerve, din cauza fotbaliștilor accidentați. Acesta a transmis că este imposibil să obțină performanțe constant, în condițiile în care limitările de buget nu îi permit să facă achizițiile dorite nici la nivel calitativ, nici numeric.

„Avem cinci jucători U21 pe bancă. Cei născuți în 2003 sunt accidentat. Sunt niște lucruri cu care încercăm să trăim cu ele și să trecem peste ele (...) Ăștia suntem. Asta e puterea noastră. Nu avem mai mult. Deocamdată nu avem de unde să avem putere mai mare. Nu prea ai bani de achiziții. Am cumpărat un jucător (...) Am vândut ceva și am cumpărat ceva, la bani mai puțini. În orice afacere, când nu ai bani de achiziții nu poți să progresezi. E simplu. O știe toată lumea. Nu ai cum să progresezi! Ca s-o faci, trebuie să ai bani.

Nu se poate doar cu jucători aduși cu bani puțini, care nu sunt în formă, dar au talent. Și să spui «Vino la noi și încercăm să muncim». Vine Hagi, începe Hagi (...) Câteodată îmi iese, câteodată nu. E un risc. Deocamdată asta e. Dar, am făcut o muncă extraordinară”, a transmis Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.

Ultimele partide directe între cele două echipe au fost spectaculoase. Farul a dominat majoritatea partidelor, au reușit să câștige 3 din ultimele 5 meciuri, în timp ce CFR Cluj a obținut o singură victorie.

CFR Cluj, sezon bun

CFR Cluj se bucură de un sezon bun până acum, se află pe locul 2 în campionat și au reușit să câștige 3 din ultimele 5 partide jucate și nu a pierdut niciun meci. Atacul CFR-ului este mult mai bun decât în sezonul trecut, iar în primele 13 meciuri jucate au reușit să marcheze în total 25 de goluri. Farul Constanța nu este într-o perioadă foarte bună, iar echipa vine după două rezultate de egalitate contra celor de la UTA Arad și „U” Cluj.

