Toni Petrea nu își dă demisia după ce „U” Cluj a pierdut în fața CFR-ului: „Încerc să-mi fac treaba cât de bine”

CFR Cluj a câștigat derby-ul cu „U” Cluj, scor 4-3, în ultimul meci al rundei cu numărul 6 din SuperLigă. Toni Petrea, tehnicianul „șepcilor roșii”, nu își dă demisia.

Toni Petrea, antrenorul echipei „U” Cluj/ Foto: monitorulcj.ro

La finalul jocului, Toni Petrea a remarcat prestația din prima repriză a echipei sale, care a condus cu 2-1,și a „taxat” timorarea cu care jucătorii au intrat pe teren în partea a doua.

„Când pierzi, e clar că ceva n-a mers. A fost o primă repriză pe care am dominat-o categoric. Am avut un avantaj de două goluri, putea fi mai mare, dar nu am fost inspirați în fața porții. Dacă scorul era mai mare, nu se supăra nimeni. Am primit un gol chiar în finalul primei reprize care ne-a tras înapoi. Am intrat pe teren în repriza a doua cam timorați, nu înțeleg de ce 10-15 minute am fost timorați, am cedat mijlocul terenului și ne-am văzut egalați și conduși.

Am schimbat puțin ca să echilibrăm mijlocul terenului, am egalat, dar pe final am mai primit un gol. Am avut ocazii, puteam egala, dar asta este. Dezamăgire mare. Noi am ratat mai mult. Ei ce au avut, au dat. Asta a făcut diferența în seara asta.

Le mulțumim suporterilor, e altceva, lume multă, suporteri, ne pare rău că nu le-am făcut cadou victoria. Chiar am făcut o scurtă analiză. Am primit goluri și din faze fixe, astăzi, iar. Am încercat astăzi, cel puțin în prima parte, să jucăm cu cinci pe faza de apărare, să închidem spațiile. Am reușit în mare măsură, dar în repriza a doua nu am fost la fel de siguri.

A trebuit să schimb sistemul pentru a forța. Am scos un fundaș central, pentru a echilibra jocul la mijlocul terenului. Sunt lucruri care ne frământă, sunt lucruri care nu funcționează la nivel defensiv”, a spus Toni Petrea.

Toni Petrea nu ia în calcul să-și dea demisia

Situația lui Toni Petrea la „U” Cluj este „șubred” de câteva săptămâni, dar antrenorul nu ia în calcul să-și dea demisia.

„La fotbal, nu poți să știi ce se întâmplă, indiferent de ce am discutat. Nu contează foarte mult jocul, contează punctele, cred eu. Degeaba joci frumos și pierzi. Nu e teamă, eu încerc să-mi fac treaba cât de bine. Eu n-am de ce să renunț”, a declarat Toni Petrea.

