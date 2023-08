Să răsune Ardealul! Luni are loc Derby-ul Clujului. Probleme pentru CFR înainte de partidă

Partida dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj se dispută luni, de la 21:30 pe stadionul gazdelor, Cluj Arena.

Suporterii echipei CFR Cluj, pe Cluj Arena/ Foto: A.I.S.C.P. - Facebook

Universitatea Cluj și CFR Cluj se întâlnesc luni seară, 21 august, de la ora 21:30, pe Cluj Arena.

CFR Cluj, probleme de lot înainte de partidă

Andrea Mandorlini, 63 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat derby-ul cu U Cluj.

„E un meci important, n-am mai jucat de ceva timp, am avut timp să ne recuperăm în ultimele două săptămâni. Am lucrat în această perioadă pentru jocul cu U Cluj. Am jucat multe derby-uri în cariera mea de fotbalist, sunt meciuri dificile. Îi respect pe cei de la U Cluj, dar vrem să câștigăm și sunt încrezător în forțele noastre.

Sunt câțiva jucători experimentați în echipa lor, unii au trecut și pe la CFR. Într-un derby dai mai mult decât de obicei și va fi dificil, atât pentru noi, cât și pentru ei. (...) Mai avem probleme, pentru că unii jucători au venit târziu”, a declarat Mandorlini.

Şepcile Roşii, mesaj pentru „U”-işti

Şepcile Roşii, suporterii înfocaţi ai Universităţii Cluj, au transmis o serie de mesaje pentru U-işti. Bucuria de a juca pe teren propriu derby-ul oraşului atinge cote maxime în tabăra inimilor care vibrează în Alb şi Negru.

„Sus fularele! Fluturați steagurile! Azi joacă Universitatea, acasă, în cel mai frumos loc de pe pământ! (...) Trăim clipa alături de Universitatea. Ne cântăm bucuria că avem Simbolul Unor Inimi Românești în viețile noastre. Suntem recunoscători pentru fericirea c-am fost aleși de destin să fim «U»-iști! Haide «U»!”, au transmis Șepcile Roșii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: