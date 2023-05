Simona Halep, supusă unei „hărțuiri de neconceput”, afirmă antrenorul Mouratoglou, care se declară „foarte șocat” de demersul ITIA

Halep, „hărțuire de neconceput”, afirmă Mouratoglu. Antrenorul francez Patrick Mouratoglou a luat atitudine, prin intermediul unui comunicat publicat pe Twitter, după ultimele dezvăluiri legate de cazul Simonei Halep, care a fost acuzată de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) de nereguli în paşaportul său biologic.

Halep,

„Sinceritatea şi corectitudinea (…) de neclintit”

„În primul rând vreau să spun că am intenţionat să stau departe de orice comentarii publice legate de cazul Simonei Halep, deoarece am crezut sincer că ITIA va efectua o anchetă corectă pentru a stabili adevărul. Faptul că nu mai am acest sentiment acum este deranjant şi m-a făcut să scriu aceste cuvinte”, afirmă Mouratoglou.

„Am fost norocos să o întâlnesc pe Simona în aprilie 2022 şi de atunci am lucrat împreună. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea pentru cei care nu au întâlnit-o niciodată: am descoperit în Simona o persoană foarte rară. Este bună, este simpatică, nu are agresivitate sau invidie faţă de nimeni. Şi-a dedicat toate viaţa ei tenisului. Este pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei ei, ci doar a ei. Este evident că a primit cea mai bună educaţie, precum şi valori extrem de puternice pe care le are în ea. Sinceritatea şi corectitudinea sunt fără îndoială de neclintit. Ştiu că în NICIUN caz nu ar fi făcut VREODATĂ ceva care să fie ilegal”, a relatat celebrul antrenor francez.

„Parametrii sângelui ei sunt perfect normali”

Mouratoglou a subliniat că din prima zi în care Halep a fost acuzată de ITIA a susţinut-o, i-a fost alături şi va continua să îi fie alături în fiecare zi în „lupta ei pentru adevăr”.

„Vreau să spun că sunt un mare susţinător al unui sport curat. Cred că tenisul are nevoie de un sistem antidoping care să îi poată depista pe trişori. Acestea fiind zise, sunt foarte şocat de felul în care a fost condus acest caz. Am crezut că ITIA va avea obiectivul de a stabili adevărul, dar e clar că vor să încerce să dovedească faptul că e vinovată chiar dacă ea a reuşit să aducă multiple dovezi ale nevinovăţiei sale din decembrie 2022…”, a mai comentat Mouratoglou.

„Ultima acuzaţie care i-a fost trimisă ieri, care e legată total de primul caz, este o pură interpretare a paşaportului ei biologic. În alte cuvinte, ITIA nu a găsit nicio substanţă ilegală în sângele ei, dar afirmă că parametrii sângelui ei sunt «suspecți». Un renumit expert care a verificat aceşti parametri a stabilit că această afirmaţie este total greşită şi interpretarea părtinitoare, iar parametrii sângelui ei sunt perfect normali”, a afirmat antrenorul Simonei Halep.

Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, este suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în timpul US Open, în august 2022. Această moleculă interzisă stimulează producţia de globule roşii şi este interzisă de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA). Halep riscă până la patru ani de suspendare în primul caz, conform AFP.

