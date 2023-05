Tensiune maximă la CFR Cluj. Echipa riscă să piardă locul de UEFA. Ioan Varga și-a anunțat retragerea din fotbal

A fost scandal mare după fluierul final al arbitrului Radu Petrescu, la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, scor 1-1.

Antrenament jucători CFR Cluj. Foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Antrenorul Dan Petrescu și-a vărsat oful și a plecat din flash interviu fără să aștepte să i se pună vreo întrebare, jucătorii au afirmat că-și rup picioarele pe teren, dar sunt dezavantajați grav de arbitri, iar Cristi Balaj a pus tunurile din nou pe Vassaras.

Cu trei meciuri înainte de finalul campionatului, CFR este pe locul 3, cu 39 de puncte, la trei lungimi de Universitatea Craiova. locul 4.

Ioan Varga, un car de nervi: „Facem plângeri penale"

Patronul Ioan Varga nu a intrat în direct la Digi Sport Special, dar a corespondat pe mesaje cu unul dintre producătorii emisiunii, căruia i-a transmis că în fața „hoției” la care este supusă echipa CFR, el a decis să se retragă din fotbal.

Mai mult, a revenit ulterior și a precizat și că se vor face plângeri penale împotriva arbitrilor și a celor de la FRF.

„Te rog să pui pe ecran că facem plângeri penale contra arbitrilor și a FRF”, a transmis Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

Varga a anunțat că în „fața hoției celor de la FRF” el a decis să se retragă de la CFR Cluj

„Cei mai hoți sunt arbitrii, împreună cu cel mai ieftin sistem VAR. Eu ies din fotbal, nu mai înghit această hoție a FRF. E făcut pentru hoți acest sistem ieftin. De aceea nu au vrut să cumpere sistemul din Belgia, au făcut premeditat. Pe mine m-au pierdut ca investitor în fotbal. Este ultima mea intervenție”, a transmis Ioan Varga.

Supărarea celor de la CFR Cluj a fost produsă trei decizii luate de Radu Petrescu cu ajutorul VAR-ului la partida cu gruparea din Bănie. Mai întâi, Andrei Ivan a fost eliminat, însă centralul a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Rămas pe teren, atacantul oltenilor a marcat golul trupei lui Eugen Neagoe, după o fază controversată, la care ardelenii au cerut ofsaid.

De asemenea, CFR a solicitat și un penalty la un henț în careu al lui Badelj, după o lovitură de cap a lui Janga, fază la care jocul a fost lăsat să continue.

„Voiam să zic că sunt bolnav. Nu mai rezist”

Dan Petrescu și-a pierdut cumpătul la finalul partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul campioanei României este exasperat de deciziile arbitrilor.

Dan Petrescu a rezistat doar un minut la flash-interviul de la finalul partidei, întrucât s-a enervat. Antrenorul CFR-ului a avut „fitilul scurt” și la conferința de presă, când a subliniat că nu mai rezistă din punct de vedere psihologic.

Dan Petrescu a acuzat că forțe oculte fac tot posibilul ca echipa CFR Cluj să nu meargă în cupele europene

„Ce să mai spun, nu mai spun nimic. Șapte din șapte, ne-au ciuruit, ne-au curățat, bravo lor. Nu am mai văzut așa ceva în istoria fotbalului. Șapte din șapte? Toate deciziile VAR, șapte din șapte, împotriva lui CFR? A dat roșu, nu mai e roșu, a dat penalty la Constanța, nu mai e penalty, a dat gol Maglica, nu e gol, azi e gol. Are Birligea penalty, nu mai e. Penalty clar la Morais, nu dă. Păi ce facem domnilor? Cu VAR-ul ne-au făcut praf. Interesul e să nu meargă CFR în Europa. Foarte bine, o să vedem ce vor face echipele în Europa. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu contează cum jucăm, slab, bine, dă la VAR ce e al meu. Nu vii și faci arbitrajul pe care l-a făcut băiatul ăsta azi. A fost anti CFR. Ăsta e arbitraj? Așa se arbitrează? Ce să mai vorbim de fotbal, nu are rost să mai vorbesc de fotbal, e istorie. Gata, nu mai am ce să zic!”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

„Ce să mai zic, dacă 7 din 7 am fost furați? Gata! E istorie! La Rapid, am penalty clar, la Morais, nu dă! Acum e cartonaș roșu, se întoarce la VAR. E gol clar din ofsaid, se dă. Golul lui Maglica îl anulează! La Farul dăm gol, nu e bine. Totul împotriva noastră? 7 meciuri din 7 în play-off. Analizați! Nici nu contează jocul nostru! Nu mai contează nimic acum, chiar dacă mai sunt trei meciuri. Au vrut să ne scoată din lupta pentru titlu, au reușit! Nu mai rezist! Trag liniile alea cum vor! Când e capul, când e umărul! Spuneți-mi o decizie pro-CFR la VAR, o decizie corectă. Nici nu voiam să vin la conferință, dar am venit din respect pentru voi. Voiam să zic că sunt bolnav, dar n-are rost! N-am ce să vorbesc de fotbal, pentru că sunt foarte supărat. Șapte meciuri n-am fost lăsați să facem ce trebuie”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

