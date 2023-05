Zi dureroasă pentru fanii Universității. În urmă cu 15 ani, CFR Cluj lua primul titlul de campioană pe Ion Moina

Duminică, 7 mai, se împlinesc 15 ani de când CFR Cluj a luat primul titlu de campioană a României. „Feroviarii” au învins atunci echipa „U” Cluj.

Duminică, 7 mai, se împlinesc 15 ani de când CFR Cluj a luat primul titlu de campioană a României/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

În 7 mai 2008 CFR Cluj a câștigat primul titlu din istoria clubului.

Ceferiștii jucau acasă cu marea rivală din oraș, Universitatea Cluj, care la acel meci era deja retrogradată în liga secundă. Partida s-a terminat cu victoria la limită a echipei CFR Cluj, 1-0, singurul gol fiind marcat din penalty de Ricardo Cadú.

Meciul s-a disputat pe stadionul Ion Moina.

„Azi se împlinesc 15 ani de când am scris istorie și am câștigat primul titlu de campioană, după ce am învins cu 1-0 pe U Cluj chiar pe Ion Moina!

Tu unde ai sărbătorit acel moment istoric?”, a transmis clubul de fotbal CFR Cluj.

