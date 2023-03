Campionatele de fotbal din Ucraina și Rusia vor fi reluate după mai multe luni de pauză

Fotbalul va reveni în Ucraina și Rusia după luni bune în care nu a mai fost practicat în cele două țări.

Fotbalul va fi reluat în Ucraina /FOTO: pixabay.com

Campionatele de fotbal ale Ucrainei şi Rusiei se reiau la sfârşitul acestei săptămâni, după mai multe luni de pauză hibernală, la un an de la începerea războiului, chiar dacă luptele nu au încetat niciun moment, la ordinul „generalului iarnă”, scrie agenţia EFE.





Fotbalul, ca şi restul ucrainenilor, doreşte cu nerăbdare instaurarea păcii, dar nu mai aşteaptă să fie declarat un armistiţiu pentru a reveni p teren.



În mod curios, ambele campionatele, rus şi ucrainean, încep la aceeaşi dată: 3 martie. Rusia, cu Zenit Sankt Petersburg ca lider incontestabil, iar Ucraina cu surprinzătoarea Dnipro-1 în fruntea clasamentului.



Liga ucraineană, care a început în luna august şi s-a încheiat în decembrie 2022, începe vineri cu meciul dintre Krivbas şi Kolos, echipe aflate pe locurile 8, respectiv 6. Meciul se va disputa pe un stadion mic, cu o capacitate de mai puţin de 3.000 de spectatori, în Krivoi Rog, locul de naştere al preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Liderul, Dnipro-1, care are 35 de puncte, va juca sâmbătă în deplasare cu ocupanta poziţiei a cincea, Oleksandria, pe Nika Stadium (7.000 de locuri).



Clubul din Dnipro a fost înfiinţat în 2017, pe ruinele fostului club Dnipro, care a jucat în finala Europa League în 2015, împotriva formaţiei Sevilla FC, înainte de a dispărea, patru ani mai târziu.



Dinamo Kiev, echipa antrenorului român Mircea Lucescu, va disputa primul său meci pe stadionul olimpic din Kiev, în compania formaţiei FC Inguleţ Petrove, după ce în tur a evoluat pe vechea arenă Valeri Lobanovski din capitala Ucrainei, care împlineşte 90 de ani de existenţă în 2023.



Rivala Şahtior Doneţk, care a pierdut în iarnă principala sa vedetă, Mihailo Mudrik, transferat la Chelsea pentru 100 de milioane de euro, va evolua în deplasare duminică, împotriva formaţiei FC Metalist Harkov.



Patronul lui Şahtior, Rinat Ahmetov, a anunţat că va dona un sfert din banii rezultaţi în urma vânzării lui Mudrik la Chelsea pentru a-i ajuta pe răniţii de pe front, precum şi familiile victimelor războiului.



În Rusia, cu treisprezece runde până la final, atotputernicul Zenit Sankt Petersburg are un avans de şase puncte faţă de Spartak Moscova, ocupanta locului secund, şi şapte faţă de FC Rostov, aflată pe poziţia a treia.



Echipa sponsorizată de consorţiul Gazprom s-a întărit în această iarnă cu fundaşul central brazilian Roberto Renan de la Corinthians.



Spartak, care nu a mai câştigat titlul naţional din 2016, a anunţat la rândul său în ianuarie recrutarea apărătorului central paraguayan Alexis Duarte şi a fundaşului portughez Tomas Tavares.



În timp ce fotbalul rus este în război cu FIFA şi UEFA din cauza excluderii din competiţiile internaţionale, selecţionata Ucrainei se pregăteşte pentru faza de calificare la EURO 2024.



Ucraina, care a fost eliminată de Ţara Galilor în play-off-ul pentru Cupa Mondială din Qatar, va înfrunta Anglia pe 26 martie, pe legendarul stadion Wembley.



Între timp, potrivit presei, Rusia nu are opţiuni de a participa la Campionatul European 2024 din Germania şi, de asemenea, riscă să rateze şi Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic şi Canada. Deocamdată, întrucât nu prea mai are cu cine să joace meciuri amicale, Rusia va înfrunta Irakul pe 27 martie, potrivit ziarului rus Sport-Express.

Sursă foto: pixabay.com

