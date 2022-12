U-BT Cluj a pierdut primul meci din Liga Națională de baschet. Silvășan: „Nu pot fi spuse foarte multe”

U-BT Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost învinsă acasă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 88-83, vineri, pe teren propriu, într-un meci din etapa a şasea a Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost învinsă acasă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 88-83/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost învinsă acasă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 88-83 (18-22, 28-23, 19-24, 23-14), vineri, pe teren propriu, într-un meci din etapa a şasea a Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj, prima înfrângere din sezon

„U” a suferit prima înfrângere din acest sezon intern, după ce a avut 80-78 cu patru minute înainte de final. Cel mai bun de la învingători a fost Tyler Xavier Stone, cu 25 de puncte, 8 recuperări. Christopher Mychal Evans a contribuit cu 16 p, 3 pase decisive, Tudor George Gîrbea, cu 12 p, 5 rec, iar Vaidas Kariniauskas a adăugat 11 p, 5 rec, 5 pd.

De la clujeni s-au remarcat Karel Guzman Abreu, 21 p, 4 rec, 3 pd, Emanuel Căţe, 17 p, 3 rec, Nemanja Gordic, 12 p, 4 pd, Patrick Neal Richard, 10 p, 4 rec, 4 pd, Stefan Bircevic, 11 p, 3 rec.

Nou-promovata ABC Laguna Bucureşti a obţinut prima sa victorie în Liga Naţională, 78-77 (17-9, 20-21, 16-23, 13-13, 12-11) cu CS Dinamo Bucureşti, după prelungiri, în etapa a 12-a.

Trevor Guy Blondin, cu 22 p, 4 rec, 3 pd, şi Radu Paliciuc, 19 p, 4 rec, 3 pd, au fost cei mai buni oameni ai gazdelor, în timp ce de la Dinamo s-au evidenţiat Andrei Mandache, cu 22 p, 10 rec, 3 pd, şi Marquise Ralondo Addison, 16 p, 6 rec. În alt meci din etapa a 12-a, CS Municipal Galaţi a pierdut acasă cu CSM ABC Athletic Constanţa, scor 81-94.

„Nu pot fi spuse foarte multe. Din nou a fost un meci pe care l-am avut în mână, au existat momente bune de joc, însă noi am pierdut partida. Este un moment greu, dar trebuie să rămânem uniți și să muncim în primul rând. Acesta este obiectivul nostru, să muncim bine la antrenamente, să ne revenim și să luăm fiecare meci în parte. Trebuie să fim mai buni, despre asta am vorbit acum în vestiar. Am discutat despre ce trebuie să facem pentru a ieși din această situație. Nu este o tragedie, se întâmplă în viața oricărei echipe să existe astfel de eșecuri. Se întâmplă să pierzi două meciuri la rând, chiar dacă le-ai avut în mână. Contează felul cum vom reacționa mai departe și cum vom înțelege acest moment. Se va vedea la antrenamente felul cum vom reacționa. Dacă antrenamentele vor fi bune, rezultatele vor veni. Mergem mai departe și ne gândim la meciul cu SCM U Craiova. Am ratat multe libere, am scos 35 de aruncări de la linia de pedeapsă, însă am marcat doar jumătate dintre ele. Acesta este sportul, liberele ar trebui să fie cele mai ușoare. Am antrenat liberele și le vom antrena în continuare. E mai mult o chestie mentală și sunt convins că ne vom reveni și din acest punct de vedere. Meindl este puțin accidentat. El s-a accidentat la meciul cu Ratiopharm Ulm. Nu știu cât va mai lipsi, e posibil să lipească și la următorul meci sau la cel din 30 decembrie cu CSM Târgu Mureș. Cu siguranță la începutul anului va fi apt, nu e o problemă extrem de gravă”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT.

CITEȘTE ȘI: