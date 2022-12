U-BT, înfrângere dramatica în EuroCup. Mihai Silvășan: „Nu contează faptul că am controlat meciul timp de trei sferturi”

U-BT a pierdut dramatic meciul din EuroCup, împotriva celor de la Ratiopharm Ulm, scor 84-81, după ce a controlat majoritatea partidei.

Leo Meindl în cadrul partidei cu Ratiopharm Ulm /FOTO: U-BT Cluj Napoca - Facebook

U-BT a fost învinsă în EuroCup de către formația germană Ratiopharm Ulm, scor 84-81. Elevii lui Mihai Silvășan au fost învinși la limită în a 9 confruntare din cupele europene din acest sezon.

Ratiopharm Ulm a venit la Cluj-Napoca după ce a stabilit un record de puncte marcate în ultimii 10 ani în 7Days EuroCup. Formația germană a înscris 110 puncte meciul anterior, așa că Mihai Silvășan a evidențiat un lucru la conferința de presă premergătoare întâlnirii: „Apărarea va face diferența!”

„Studenții” au început meciul cu energie, dorind stoparea raportului ofensiv puternic al nemților. Prima repriza s-a terminat în favoarea clujenilor, scor 44-34. Remarcatul primei jumătăți a fost Karel Guzman. U-BT a încercat să nu le permită aruncări ușoare adversarilor nici la revenirea de la cabine. Patrick Richard a luat jocul în propriile mâini, menținând avansul format prima repriză, U-BT menținându-se la cârma încleștării. Baschebalistul adversarilor, Brandon Paul, a arătat însă că echipa sa este în viață, din moment ce și-a trecut în cont un „buzzer-beater” la finalul sfertului trei. Ultimele 10 minute au fost de coșmar pentru băieții lui Silvășan. Ratiopharm a fost agresivă în apărare, pe când Christensen a strălucit la aruncarea de trei puncte. La rândul său, tânărul Nunez a impresionat prin curajul său, ajutând-o pe Ratiopharm să întoarcă senzațional soarta disputei. Spaniolul crescut de Real Madrid a marcat inclusiv coșul victoriei germanilor în BTarena.

Emanuel Cățe a terminat întâlnirea cu 13 puncte și 3 recuperări. Tot 13 puncte a strâns și Patrick Richard, alături de 5 recuperări și 4 pase decisive.

Odată cu acest meci, U-Banca Transilvania încheie pe locul 9 turul grupei din 7Days EuroCup. Elevii lui Mihai Silvășan au programate acum alte nouă etape, lupta fiind strânsă în vederea Play-Off-ului, calificându-se mai departe primele 8 echipe din grupă.

„Nu contează faptul că am controlat meciul timp de trei sferturi. Trebuia să fi controlat jocul până la final. Cei de la Ratiopharm au înscris o serie de aruncări grele, iar noi nu am fost atenți în apărare. Ulm a izbutit mai multe coșuri, în vreme ce noi ne-am chinuit din punct de vedere ofensiv. Am ratat câteva aruncări deschise și am pierdut pe final. Este o înfrângere greu de digerat, dar trebuie să mergem mai departe”, a declarat Silvășan după finalul partidei.

