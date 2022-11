Reacție dură a Anamariei Prodan după ce Neluțu Varga a anunțat că s-a înțeles cu Stanciu pentru transferul la CFR Cluj: „Citesc cu stupoare prostiile”

Nicolae Stanciu are un viitor incert în momentul de față la Wuhan Three Towns, iar despre internaționalul român s-a scris că își dorește să revină în fotbalul european în perioada următoare.

Nicolae Stanciu, după un gol marcat pentru România / Foto: Sport Pictures

Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj este optimist că Stanciu va ajunge la CFR. Fostul jucător al Slaviei Praga își dorește venirea la Cluj, vorbindu-se de acest transfer încă din vara anului trecut.

La câteva ore după anunțul patronului de la CFR Cluj, Anamaria Prodan, cea care îl impresariază pe Nicolae Stanciu, a avut o reacție dură. Agentul a postat un mesaj pe rețelele sociale și a transmis, din nou, că actualul mijlocaș al celor de la Wuhan Three Towns este prea „scump” pentru fotbalul românesc la ora actuală.

„Dragilor Nicolae Stanciu este sub contract în China și nu poate bate palma cu nimeni ! Citesc cu stupoare prostiile acestui site și mă minunez! Citiți site uri serioase va rog și ceea ce am declarat mențin! ROMÂNIA nu are cum să-și permită salarii de milioane și sume de transfer de milioane de euro! Stanciu este cel mai bun fotbalist al țării astăzi și dacă clubul din China va accepta un transfer al fotbalistului am să vă anunț pe site urile care contează și care sunt serioase. Aceste știri false îi fac rău lui Stanciu și clubului său”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

