Legenda CFR Cluj, Tony da Silva, nu ar refuza să lucreze cu Becali. „M-a vrut ca jucător. Păcat de el că bagă bani”

Tony da Silva a mărturisit că ar vrea să revină în România ca tehnician. Nu exclude o eventuală colaborare cu Gigi Becali, care l-a dorit, în trecut, ca jucător, la FCSB.

sursă foto Facebook Tony da Silva

Prezență de suflet pentru mai vechii suporteri ai „feroviarilor”, joi seară, la meciul cu Ballkani (1-0), care a marcat calificarea în primăvara europeană. Unul dintre cei mai iubiți străini din istoria lui CFR Cluj, portughezul Tony da Silva, fostul fundaș dreapta al ardelenilor de la primele două campionate câștigate în istoria grupării, a fost prezent la stadion.

S-a întreținut la început, câteva momente, cu Mario Camora, apoi a urcat la „oficială”, alături de doi conaționali, „impresari care au cumpărat un club în Portugalia care are legături cu Flamengo, am zis de mai multă vreme că o să-i aduc la Cluj Napoca la meci”, scrie gsp.ro.

Tony, acum în vârstă de 41 de ani, a vorbit cu emoție despre CFR Cluj: „Sincer, sentimentele mele sunt foarte puternice. Nu există bani care să acopere ceea ce simt eu acum. Inima mea e ca un foc de artificii atunci când vorbesc despre CFR Cluj. Mă bucur că echipa noastră merge mai departe în Europa. Eu am fost primit cu brațele deschise de către clujeni, de aceea le mulțumesc încă o dată din tot sufletul meu”.

Tony Da Silva nu l-ar refuza pe Becali

În prezent, lusitanul este antrenor. „Am fost alături de Toni Conceicao, îl știți bine și voi, la naționala Camerunului. Am luat licența de antrenor UEFA Pro, dar muncesc să iau și A, și B în Portugalia. Poate mă voi întoarce în România. Am avut o oportunitate, într-adevăr, dar eram în plin campionat al Africii și nu era momentul să-l abandonez pe omul care m-a lansat, să-l las baltă și să las și grupul pe care-l aveam atunci. Am un obiectiv în viață, clar, dar nu sunt disperat”, a explicat Tony.

Continuă să urmărească Liga 1: „Mă așteptam la mai mult de la Petrolul și de la FC Argeș. La FCSB, Gigi tot cheltuiește bani și pune mare presiune pe jucători și pe antrenori. Păcat pentru el, că bagă bani, dar ar trebui să fie echilibrat emoțional. M-a vrut ca jucător. Acum, ca antrenor, nu se știe niciodată. Trebuie să fim profesioniști, cu educație și respect putem lucra oriunde”.

7 trofee a cucerit portughezul cu CFR Cluj, două campionate, trei cupe ale României și două Supercup

„Am ajuns de copil, am plecat de aici bărbat. Cu smerenie, respect și educație am fost primit cu brațele deschise și pe cât am putut am muncit. Am fost și sunt tratat ca un rege. Mulțumesc CFR Cluj, mulțumesc Cluj-Napoca”, Tony da Silva

